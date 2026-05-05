Eksplodirao kao tempirana bomba: Sofija konačno priznala u kakvoj vezi je bila sa Danetom, Terza urliče iz petnih žila! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević tražio je takmičarima "Elite" da iznesu svoje mišljenje o Sofiji Janićijević i njenoj aferi koji je imala sa Danetom (70).

- Sofija, jednog dana ćeš morati da izgovoriš da ste bili u vezi jer je jasno - rekao je Ivan.

- Nismo, samo preko poruka. Ja sam jasno rekla da nikad nismo imali s*ks i da on nije mogao da vozi. Mi smo se poljubili u usta, poljubio me je u obraz. Ja sam mu pisala sve i svašta. Ja njemu napišem "srećo", a on meni uplati novac - govorila je Sofija.

- Njen otac se vadi, a ja smatram da su majka i otac bili upleteni. Sofija je klasična zlatna koka. Ona je sad priznala da je bila u vezi sa tim čovekom preko telefona, a to znači i uživo. Šta se desilo 15. avgusta? Verdiba - rekao je Uroš.

- Meni ništa - dodala je Sofija.

- Ona je njemu rekla u porukama da je njegova cela. Njih dve su ober k*rve, kao što su muzle Atmira tako su i Daneta. Verujem kad izađe da će da nastavi ili će da nađe nekog novog. Terza daje pristup Sofiji, smeje joj se, daje cigarete, a onda se ovde ograđuje od nje. Zato si NN jer se sprdaš sa majkom svog deteta - govorio je Stanić.

- Iskreno jedinstvene su. Najidealnije druženje u kuću su Sofija i Stanija, a taman Stanija može da je nauči kako da zaključa ribicu i samo da dobija lovu. Ja mislim da je Dane njoj bio emotivni partner. Ja mislim da je Sofija emotivno manipulisala sa njim, kao što je Stanija sa Asminom. Ja ne mislim da je ona volela Terzu jer sve i da ga je lagala, a ako ga voli ovo mu ne bi radila. Ja mislim da ona želi Danetu da poašlje poruku da će da ga komplelsira. Smatram kad je otac upoznao Daneta da je trebalo da se zanima, iako realno ti nikad ne ni pričala intimu - pričala je Matora.

- Sofija, ti treba da ideš kod psihijatra. To za jednu devojku poput tebe koja si uložila u svoj izgled i izgledaš atraktivno je bolesno. Ja neću da vređam tvoju mamu, ali i tvoja mama nije dobro. Malopre je rečeno da se njen tata oglasio i rekao da mama i ona rade loše stvari, a meni nije normalno ni da prvi put prihvati neke stvari - govorio je Janjuš.

- Ja imam emociju, ali nikad neću da se pomirim. Vi mislite da bi se neko pomirio posle ovih stvari? Matora, ti si jedina ovde oja ne može da podnese kritike. Svi ste pametni za moju temu, a prethodnih godina si bila u k*rcu i vređala si svoje partnerke - urlao je Terza.

- Ja sam rekla da sam radila najgore stvari, a tebi nisam rekla da si najgori. Ti zbog sebe ne treba da radiš te stvari, a ja te nisam napala i nisam ti rekla da treba da je vređaš - dodala je Matora.

- Ajde pali. Ti si ovde pričala to i radila, a meni prebacuješ kako ću da se pomirim sa njom. Svaka osoba koja misli da ću da se pomirim sa njom je bolesna - rekla je Matora.

