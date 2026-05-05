Kačavenda žestoko osula paljbu po Sofiji, pa zaratila sa muškom polovinom učesnika: Mislim da je imala nešto sa Danetom! (VIDEO)

Sve karte na sto!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', sa Milanom Miloševićem podigao je Milenu Kačavendu kako bi iznela svoje mišljenje o situaciji sa Sofijom i Danetom (70).

- Shvatili smo iz prošle sezone da Sofija ništa ne priznaje. jasno je da ona neće ni napolju priznati u emisiji ''Narod pita''. Da samo izašli 19. jula, ona je za tri meseca uspela sve ovo da uradi. Njen otac se oglasio da izvređa nekog učesnika, mene. Ja sumnjam da su svi znali. Kada se vratimo na početak, renta kar reklama, mama nije znala, mama zovi policiju. Kako vi selektivno unosite informacije tako i ona selektivno priznaje. Ona nema emicije prema Terzi dok on ima prema njoj. Ona mi je pričala da je imao rak i da priča na aparat. Nju savršeno boli đ*ka. Ako pričaš o perfektnom odnosu sa amom onda znaš da li ima kredit ili nema. Ovo nije normalno. Sama nije umela da objasni, uosila se. Da li tebe otac pita odakle tebi auto? Sve se svodi na Makedoniju. Ona je malo pre rekla sve ono što je on platio ne možete da vidite, a meni je rekla u svađi nemoj da vređaš Daneta nosiš njegove stvari. U svemu je kontradiktorna. Žena je rekla da je sve svoje pare sačuvala na račun, šta me boli uvo neka plaća - ispričala je Kačavenda.

- Ja ne podržavam ovo i mislim da je imala nešto sa Danetom - zaključila je Milena.

Autor: Teodora Mladenović