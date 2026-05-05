IMAJU JEDANAEST STANOVA I DVE KUĆE: Kačavenda odgovorila na Janjuševe prozivke da nije obezbedila svoju decu, pa otkrila da su oni obezbeđeni do petog kolena! (VIDEO)

Metež u Beloj kući!

Aneli Ahmić postavila je naredno pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Da večeras peva Ljubav Aličić, a da ponovo ja želim porodično plešemo Uroš, ti i ja, da li bi ti plesao sa nama, znajući da će to ponovo zasmetati Vanji? - upitala je Aneli.

- Ne bi se više to ponovilo. Tada smo se samo šalili, to je to, eto. Ja imam pitanje za Milenu Kačavendu.

- Pitala si me tokom ''Pretresa nedelje'' ''gde je stan koji si kupio''? E, sad, gde je tvoj stan? Govorila si da si milione imala, zarađivala ogromne svote novca, zašto živiš u porodičnoj kući svojih roditelja? - upitao je Janjuš.

- Ne živim sa roditeljima, jer su umrli. Moja porodična kuća je moje nasledstvo. Moja porodična kuća se adaptira, rade se bazeni, odnosno dvorište. Moja deca u ovom trenutku imaju jedanaest stanova i dve kuće. Moj muž, Srđan, može da priča o našim nekretninama - kazala je Kačavenda.

Autor: S.Z.