TOTALNO RASKRINKAVANJE: Dača optužio da ga je Sofija MOLILA da ovdede njenu majku U DŽAMIJU, zapreto dokazima (VIDEO)

Razvezao jezik!
Milena Kačavenda tokom Igre istine, naredno pitanje postavila je Marku Janjuševiću Janjušu.
- Šta planiraš od honorara nakon rijalitija, jer si i ranije pominjao kupovinu nekretnine, a šta sad? - upitala je Kačavenda.
- Pare su ranije trošene na kocku, uvek sam vraćao dugove. Ovaj put, čist sam što se toga tiče, nemam dugove, pa ću da vidim šta ću da radim sa parama - rekao je Janjuš, pa postavio pitanje Sofiji.
- Voliš li Terzu? - upitao je Janjuš.
- Iskreno, da. Stanija, da li ti se promenila mišljenje o Aneki, da li misliš da je folirat, ili je iskrena, kada je reč o situaciji sa Asminom? - upitala je Sofija.
- Doživljavam je u potpunosti isto - kazala je Stanija.
- Ljubomorna si na Staniju, Sofija. Mrziš se jer misliš da se dopada Terzi. Rekla je Sofija da će se pomiriti sa Terzom, samo da bi učesnici napadali Terzu, a ne nju - kazao je Dača.
- Zakuni se da nisi imala se*s sa Danetom napolju, ajde? - upitao je Dača.
- Kunem se u majku Brankicu - kazala je Sofija.
- Što si me napolju zvala, ajde, reci? A što si majku želela da šalješ u džamiju, ajde, obelodanite sve poruke sa Sofijom! Terala me je u Beograd da dođem po nju, 20. avgusta - kazao je Dača.
Autor: S.Z.