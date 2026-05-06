Haos u spavaćoj sobi! Sandra zaratila s Terzom zbog Sofije, ori se sve (VIDEO)

Drama!

Sandra Todić zakačila se sa Sofijom Janićijević, te se tako Borislav Terzić Terza umešao i posvađao sa Sandrom.

- Šta te boli ku*ac - rekla je Sandra.

- Ajde pali debilko jedna - rekao je Terza.

- Kaži Terza šta misliš, hajde kaži...Ti meni kao ja stanem i sprdam se s tobom, ti meni kažeš: "ajde beži". Ponižavaš se i blamiraš budaletino - rekla je Sandra.

- Roki nije moj drugar, moji su prijatelji mnogo ozbiljni ljudi - rekao je Terza.

- Nisi ni ti meni bitan, bitan si mi kao drugar, al ti je bitna Sofija koja te ponižava, je l' - rekla je Sandra.

- Čujem, brate, da ljubomorišeš na druge devojke?! Milosava mi je rekla da ti se ja sviđam i da si odlepila za mnom - rekao je Terza.

- Da, rekla sam da si top, ali mi se ne sviđaš da bi bila s tobom, pohvalila sam te da si najvredniji u kući i sa najiskrenijom dušom - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić