Najsočniji tračevi iz Elite: Stigao robot Toša, od Matore i Dače saznao šokante detalje gorućih tema! (VIDEO)

Nije se nadao da će ovako skandalozne detalje saznati!

Robot Toša stigao je u "Elitu" kako bi video kakva je situacija nakon žurke, a prvo je razgovarao sa Danilom Dačom Virijevićem i Jovanom Tomić Matorom.

- Terza je katastrofa jer ne prihvata kritike. On hoće da održi stav, zaklinje se u porodicu, a više i preteruju sa tim porodicama. On se zaklinje, a pokazuje joj signale očima na žurci kako će da dele piće - rekla je Matora.

- Ona ne može da smisli Staniju, očima ne može da je vidi. Ona ljubomoriše na Staniju, sujetna je jer je uvek želela da bude Ana Korać, Soraja, Stanija. Ona je sad srećna jer je ojadila dedu, a laže da je to 200.000 evra - dodao je Dača.

- Ona priča kako ima 100.000 na računu, pa sve milioneri ovde došli - nastavila je Matora.

- Da, a meni piće nikad platila nije - dodao je Dača

- Anđelo je rekao Staniji da mu se sviđa Boginja, a ona je rekla: "Trebalo je da mi kažeš da ti se sviđa jer si mi ih natovario na grbaču", pošto je Boginja njoj rekla na "Igri istine" da joj se Stanija meša. Ivan je sinoć pokazao da je zaljubljen u Staniju jer je do sad napadao Anđela i Boginju, a sinoć ih je podržao. Kad je Stanija rekla da neće da ima kontakt sa njim Ivan ju je ljubio - rekao je Dača.

- Anđelo je sinoć smestio Boginju u krevet, poljubio je - dodala je Matora.

- Meni je Anđelo generalno folirant, ne volim zlice sa dva lica - nastavio je Virijević.

Autor: A. Nikolić