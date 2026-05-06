IMAM EMOCIJE PREMA NJOJ, ALI... Filip obrazložio zbog čega se distancirao od Aneli, učesnice šokirane njegovim izlaganjem! (VIDEO)

Teško im je da razumeju njegov način razmišljanja!

Filip Đukić otvoreno je porazgovarao sa učesnicama Elite o svom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Ispada kao da se ja trudim oko Aneli, pa ja odem kod druge. Nismo se mi trudili da uđemo u vezu - rekao je Filip.

- Svi smo mislili da među vama postoji neka emocija - rekla je Aleksandra.

- Emocija postoji, ali u vezu nećemo ući - rekao je Filip.

- Ako ti se sviđa i imaš emociju prema njoj, logičnije bi bilo da provodiš vreme sa njom na žurki, a ne sa Dušicom - dodala je Aleksandra.

- Nit' mogu da je zagrlim, a ni poljubim. Šta mi znači to? - upitao je Filip.

- On gleda na to da ako taj odnos nema perspektivu, ne želi to sebi da radi, a ni njoj, pa se sklanja - kazala je Anastasija.

- Što je onda ležao u krevetu sa Aneli, ako je tako? - dodala je Sandra.

- Prijala mi je, prija mi, šta ću - istakao je Filip.

- Muškarac može da ima emociju prema nekoj ženi, a da je*e druge žene, takvi smo. Meni je do ja*a da sam pored Aneli, ali koliko mi je lepo, toliko mi je teško što ne mogu da je dodirnem - rekao je Filip.

Autor: S.Z.