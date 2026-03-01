AKTUELNO

NE MOGU DA GA NOSIM, STALNO GLEDAM... Teodora otkrila zbog čega ne nosi VERENIČKI PRSTEN, Filip otkrio da li su emocije prema njoj u potpunosti nestale! (VIDEO)

Da li su iskreni?!

Teodora Delić razgovarala je sa reporterkom Pink televizije na putu do hotela gde će boraviti sa Filipom Đukićem, nakon uspešnog zadatka vezivanja lisicama.

- Ako budete dobili bračni krevet u hotelu, da li ćete spavati zajedno? - upitala je reporterka.

- Ja sam zauzeta devojka, ne bi bilo baš lepo, ali kada malo bolje pogledam, spavali smo zajedno kad smo bili vezani lisicama, to dođe na isto - kazala je Teodora.

- Teodora, gde ti je verenički prsten? - upitala je reporterka.

- Spada mi stalno. Ne mogu da ga nosim, stalno gledam da li mi je tu. To je jedini razlog - kazala je Teodora.

- Teodora, ostaješ pri stavu da ne želiš preterano da komuniciraš sa Filipom u hotelu? - upitala je reporterka.

- Samo stojim iza toga da ništa neću uraditi sa Filipom - rekla je Tedora.

- Kako bi reagovala da je Bebica bio vezan sa nekim lisicama, a da je dobio ovaj zadatak? - upitala je reporterka.

- Nisam o tome razmišljala. Nisam ljubomorna, ali verujem da mi ne bi bilo prijatno i bilo bi mi krivo - rekla je Teodora.

- Da li si ti ljubomoran po prirodi? - upitala je reporterka.

- Ja sam neko ko ne popušta. Ako dopustiš neke stvari, dešacvaće se kasnije ponovo. Kako se čovek postavi, tako mu i bude - istakao je Filip.

- Je l' te nervira kada učesnici govore da si zaljubljen u Teodoru? - upitala je reporterka.

- Ako imam da kažem nešto, ja ću to reći. Ne ljutim se, o tome sam više puta pričao - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

