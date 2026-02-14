AKTUELNO

Zadruga

NE ŽELI DA POPUSTI: Janjuš izričit u tome da ne želi Aneli da kupi poklon, ona OVIM pokušala da ga smekša! (VIDEO)

Da li su emocije još uvek tu?!

Robot Toša razgovarao je sa Aneli Ahmić i Markom Janjuševićem Janjušem.

- Janjuše, da li si kupio nešto Aneli? - upitao je Toša.

- Ne. Nikome ništa njisam kupio. Želeo bih jedan sladoled - kazao je Janjuš.

- Kupio mi je moj prijatelj Anđelo - dodala je Aneli.

- Da imam devojku, kupio bih, ovako nemam nameru - rekao je Janjuš.

- Evo Januše, stigao ti je sladoled - kazao je Toša.

- Kralju jedan, hvala ti od srca - rekao je Janjuš.

- Tošo, molim te, pusti Janjušu u meni pesmu ''Lelo'' - rekla je Aneli.

- Ajde, važi - kazao je Toša.

