NE ŽELI DA POPUSTI: Janjuš izričit u tome da ne želi Aneli da kupi poklon, ona OVIM pokušala da ga smekša! (VIDEO)

Da li su emocije još uvek tu?!
Robot Toša razgovarao je sa Aneli Ahmić i Markom Janjuševićem Janjušem.
- Janjuše, da li si kupio nešto Aneli? - upitao je Toša.
- Ne. Nikome ništa njisam kupio. Želeo bih jedan sladoled - kazao je Janjuš.
- Kupio mi je moj prijatelj Anđelo - dodala je Aneli.
- Da imam devojku, kupio bih, ovako nemam nameru - rekao je Janjuš.
- Evo Januše, stigao ti je sladoled - kazao je Toša.
- Kralju jedan, hvala ti od srca - rekao je Janjuš.
- Tošo, molim te, pusti Janjušu u meni pesmu ''Lelo'' - rekla je Aneli.
- Ajde, važi - kazao je Toša.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.