ON BUDI SVE NAJBOLJE U NJOJ! Teodora uvidela da su se Aneline emocije prema Janjušu vratile! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najzaljubljeniju osobu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora i Dragana. One su pokazale kako odnos treba da izgleda. Boginja prema meni. Kakav god da sam bio, ona je bila tu. Na njenu štetu sve. Na trećem mestu je Asmin, mislim da je istinski zagrejan za Maju - kazao je Filip.

- Navešću Matoru i Draganu, Nerija i Hanu - kazala je Jovana Cvijanović.

- Bebica je na prvom mestu. Mislim da je Aneli opet probudila emocija prema Janjušu. Ona je svakako najbolja bila pored njega. On budi sve najolje u njoj. Ivan Marinković koji je zaljubljen u Bebicu, Anđela i mene - kazala je Teodora.

- Matora, Dragana, Terza i Sofija - kazala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

