BESNA KAO RIS! Maja uverena da je Anelin flert sa Filipom bila ČISTA OSVETA njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Dala svoj sud!

U narednom klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide fler Aneli Ahmić i Filip Đukić.

- Filip od juče nema pravo da mi se obrati, a Aneli od danas, nakon ovoga sad što sam videla. Ono što me najviše boli je što je ona pogledala u kameru u jednom trenutku, znači da je bila svesna, a ne pijana. Imam pravo da mislim da je sve ovo uradila ona namerno - kazala je Maja.

- Da li misliš da je Aneli želela da bude intimna sa Filipom? - upitao je voditelj.

- Ne mogu da kažem da je želela da ima sa*s sa njim, ali je sigurno nešto imala na umu - kazala je Maja.

Autor: S.Z.

