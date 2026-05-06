ON JE PREVEJANI MANGUP: Milica Dugalić OŠTRO prokomentarisala Asmina, Staniju vinula u nebesa, pa iznela disertaciju o ponašanju Maje Marinković: OTAC NE MOŽE DA NADOKNADI NEDOSTATAK MAJKE! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošća je bila bivša rijaliti učesnica i pevačica Milica Dugalić.

Ona je na samom početku emisije, otkrila kako joj se dopada učešće Stanije Dobrojević u ''Eliti 9''.

Kako ti se čini Stanija Dobrojević?

- Ona ima svoju ličnost. Za nju znamo preko dvadeset godina. Ona je bila misica, naša prva starleta. Izuzetno je lepa devojka, koja vodi računa o sebi. Njene godine su najbolje za realnizaciju svega. Obrazovana je, lepa je. Njena crvena boja, to je zapravo njena boja, poput pojedničke boje. Ima preko dva miliona pratilaca na Instagramu. Mnogo ljudi je voli, to je armija. Međutim, više sam očekivala od njenog intelekta. Ne dopada mi se jer tračari i ogovara. Stanija zaslužuje visoku poziciju, a da li će biti pobednica, to ne znam, videćemo.

Zbog čega se čini da joj sve više učesnika ne misli dobro i ulaze sa njom u konflikt?

- Urotili su se protiv nje, jer im je ona konkurencija. Zbog toga je na početku, kad je ušla, bilo četvoro, petoro njih koji je nisu voleli, a posle ih je bilo više. Njena zgodnoća, stabilnost, njen borbeni stil i stav. Mnogi učesnici su se nadali da ona neće ući, kada je ušla, mislili su da neće dugo ostati u ''Eliti''. E, kada su saznali to, pokazali su pravo lice.

Kako komentarišeš komentare učesnika da se Luki potajno dopada Stanija?

- Luka je čovek srednjih godina, sasvim je razumno da se ''pali'' na Staniju. Naravno da su sve ljubomorne na nju. Naročito, Anita, koja je sa Lukom u odnosu.

Milice, kako gledaš na odnos Maje i Asmina, kao i njihov odnos sa Stanijom?

- Asmin je prevejani mangup. On ume da razmišlja. Manipulisao je Stanijom, jednim delom. Želeo je sve žene, koje su se pojavljivale u rijalitijima. Imao je moć i pare, to privuče žene. Asmin je u stanju da ''liže noge''. Ličnost majke, nikada otac ne može da nadoknati. Kakav kog da je otac, otac nikada ne može da zameni nedostatak majke. Taki je pokušao da bude i otac i majka, a tu se negde sapleo. On se bavio noćnim životom, on jeste sposoban i vredan i imao je njuh za lovu. E, sad, koliko se to uklapalo sa Majom i sa bakom Majinom. Koliko neko kao devojčica može da kompenzuje uz babu to što tata i mama nisu pored nje. Tu je osnovni problem kod Maje. Maja ima taj neki feler, koji je njen veliki problem. Svako ima pravo da se ponaša kako želi i da formira sebe na način koji želi. Ono što Maja govori, ja nijednoj devojci ne bih preporučila. Žena koja treba da bude majka sutra, ne može takve stvari da izgovara. Maja bi sutradan mogla da oformi svoj biznis, da se okrene poslovnom nekom putu, a ne da joj centar svega bude ''urlikanje i skakanje''. Maja je sebe spustila. Ona nije bolja riba od Stanije, to mora da joj bude jasno.

Autor: S.Z.