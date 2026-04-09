DA NISAM UŠLA, MOLIO BI ME ZA OPROŠTAJ: Nakon što je Asmin rekao da mu ne smeta Stanijin flert sa Anđelom, ona zasevala poput groma: DEMOLIRALA SAM GA! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Asminu Durdžiću.

- Kada su se spominjale priče o tome kako Luka gleda Staniju, smejao si se, a kada je Stanija krenula da se zbližava sa Anđelom, to ti je zasmetalo, zbog čega? - glasilo je pitanje.

- Ne smeta mi. Meni je bilo smešno jer se pričalo za Luku i nju, malo-malo se za njega priča da gleda žene. Što se tiče Stanije, ona može i sa mojim tatom da bude, ne smeta mi - kazao je Asmin.

- Smeta mu Anđelo. Neosporno je da je zaljublje u Maju, ali mu Anđelo veoma smeta. Njegov plan je bio da nakon rijalitija mene pozove i moli za oproštaj, a da mi zauzvrat da ceo honorar, ja to znam. Da nisam ušla, to bi radio. Ne plašim se tog bauštelca, demolirala sam ga - istakla je Stanija.

- Ako Stanija nešto radi spontano i iskreno, ne treba da gleda da li Asmin gleda šta ona radi sa Anđelom. Pogotovo ne, kada je reč o čoveku koji ti je dao crveni karton - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.