SITA JE ZAPALILA TAKIJEV AUTO! Asmin opleo po Ahmićkama, pa umešao i Aneli u paljenje još jednog automobila (VIDEO)

Au kakav preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje postavio je Asminu Durdžiću.

- Tvrdilo si da je Sita zapalila Takijev auto i da ćeš ti biti prvi svedok na sudu. Da li i dalje to tvrdiš i da li ćeš i dalje biti svedok?- glasilo je pitanje.

- Da, i dalje tvrdim i biću svedok. Poslali su tri momka iz Sarajeva i to su zapalili, 600 eura i putni troškovi - potvrdio je Asmin.

- Ja ne mogu da uperim prst u nekoga, ako nemam adekvatne dokaze. I dalje se traži ko je to uradio. Ako je to tako rešavaće se. Taki nije neko ko je materijalista, nego je bezbednost. Nije to bila mala bombica jer su stradasla još neka kola. ne bih ja dalje na tu temu - rekla je Maja.

- Zapalili su i Gastozovoj devojci auto Naidi, Aneli je to uradila - dodao je Asmin.

- Ja nemam veze sa tim. Tri puta joj je paljen auto. Što se tiče Majinog auta, to veze s vezom nema. Sita da se bavi Majom u sedmici i da organizuje ljude - rekla je Aneli.

- Slale ste ozbiljne ljude na bazen da me zastraše - ubacila se Stanija.

- Nije mi jasno, cela se priča svodi na devojčicu. Zašto se dete spominje u ovoj priči? Zašto stalno dete potencirati? - dodala je Milosava.

- Ti si bila verenica koji je ganjao ljude po Rumi, tad se nisi žalila. Napadao je žene po ulicama, tada si ćutala. Tada si ga životom branila - rekao je Mića.

Autor: Teodora Mladenović