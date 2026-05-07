Karambol za stolom! Aneli shvata da je prošla slično kao i Stanija, Uroš je demolirao pred svima: Nema pravo da joj prebacuje to što nije znala za nju, pa ni ona nije znala za Samuela (VIDEO)

Šok za šokom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Kada si prvi put došla u Linc i prvi put ga videla, nakon koliko sati si imala se*s sa njim - glasilo je pitanje.

- Nakon tri minute, da, s vrata. Par meseci smo se dopisivali, imali smo zajedničkog prijatelja koji me je slagao da je on normalan - rekla je Aneli.

- Nije istina Milane, uopšte to nije istina...Ona tada nije ni znala da sam sa Semirom dobar - rekao je Asmin.

- Bila je Korona, tri meseca smo pričale na kameru i dopisivali se - rekla je Ahmićeva.

- U prvih mesec dana smo se dopisivali, napravio mi je dete, ja nisam to htela, ali nikada ne bih očistila. Priča je slična, ali džaba, ovaj je ispričao da je htela da abortira - skočila je Stanija.

- Mi smo se dopisivali mesec dana i čuli se, ona je meni rekla da ona nije devojka koja na prvom dejtu spava s muškarcem. Ušli smo u moj stan, ona je mene napala, počela je prva, imali smo isto tako, četiri ili pet sati - rekao je Asmin.

- Što se tiče Stanije i Aneli, Aneli nema pravo da neke stvari prebacuje Staniji, jer je i ona upoznala Asmina na Fejsbuku i posle mesec dana napravila dete s njim. Da, jeste joj napravio dete na kvarno, kao što je Staniji, kao što je i Maji...Nema pravo da prebacuje Staniji to što nije znala za nju, pa ni Aneli nije znala za Samuela! Aneli se prosula u ponedeljak, ove sezone je upečatljivo i ono što će pamtiti gledaoci, to je hotel Aneli i Asmina, od tog kiksa ne može da se opere, pokazali su da su prevaranti! Tu se Aneli pop*šala po porodici, nosili kese s pivima i ljubili se za pivo, pa na kraju izolacija gde je on uči nemački - rekao je Stanić.

- Aneli je ta koja je veća folirantkinja i prevarantkinja, ona se tajno čula sa njim i htela tajno da se vide, a on je taj snimak poslao kome je trebao da pošalje - rekla je Stanija.

- Posle sedmice se ona dopisivala sa Asminom preko lažnog profila - rekao je Uroš.

- Meni je nenormalno kada prebacuju jedna drugoj taj početak ulaska u odnos sa Asminom. Ja sam rekao od prvog dana da Stanija nije mogla da bude ljubavnica nikako. To je isto kao da se pojavi majka od Samuela i da kaže Aneli da je ljubavnica i da joj je upropastila život! Ona sigurno u Americi nije imala gde da se raspita. Ako je Asmin spreman da laže da ima Samuela, zašto misli da Staniju nije lagao isto tako?! - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić