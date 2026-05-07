Podvalila lažni test za trudnoću i folirala abortus?! Aneli na stubu srama zbog bivšeg partnera Marinka, sve se ori od optužbi (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Sinoć kada si pričala o svojoj priči o Marinku i Zlatku, zašto nisi rekla sve. Da si Marinku bila samo kombinacija i da te je šutnuo kada je saznao da si mu podvalila test za trudnoću preko Site i da ti je sve uništio, vratio te u čemu si i došla kod njega i da si mu iznudila 30.000 eura za lažnu trudnoću. A Zlatka si se setila samo kada si imala 17 godina, a on je tada imao 45, bio običan taksista i mama ti je podržavala tu vezu, velika Grofica - glasilo je pitanje.

- Ovo je gnusna laž. NIkada mu nisam nikakav test podvaljivala. Nikada Marinko ne bi to izjavio on je gospodin. Meni je Vladan zapalio moje stvari i napravio požar, benzinom su zapalili moju garderobu - rekla je Aneli.

- Velika Grofica je to podržavala, a Zlatko je opasan, nije on baš samo taksista. Podvalila mu je test za trudnoću i iznudila ga je za 30.000 eura za lažan abortus, iznajmio joj je stan i uplatio kiriju godinu dana unapred da bi ga ostavila na miru. Momci su ga posle reketirali, ne znam da li su to bili njeni momci ali iznudili su mu 10.000 eura - rekao je Asmin.

- Rekla je da se zaljubila kada još nije bila punoletna. A za Marinka to ne znam - dodao je Janjuš.

- Dečko mi je ostavio auto, nebitno šta mi je ostavio. Ako bih ja imala 17 godina onda bi on bio pedofil. On je 20 godina stariji od mene. Nikada Marinku nisam podmetnula nikakav test. On zna da je ovo laž sada kada ovo gleda - rekla je Aneli.

- Rela mi je Iva Grgurić da je taj Marinku dovela Groficu u stan i da je on hteo da se reši te veze i da je išao kod hodže, pa je hteo tog hodžu da preporuči Asminu - dodala je Stanija.

- Ti si najogavnija osoba koju sam upoznala. Govoriš za moje dete da je c*ganin - nadovezala se Aneli.

- Aneli kada ne zna da se izvadi iz situacije njoj je dete izlaz - dodao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović