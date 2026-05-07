Nek razmišlja kako je njenom ocu sada... Sofija ne pokazuje kajanje zbog odnosa sa Danetom (70), Terza se na sve načine ograđuje od nje: I mene bi izmuzla kao majmuna! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Terzi.

- Što su ga muzle Sofija i njena majka za lovu, muzle i uzimale pare dokle su mogle, a videli smo da ste vi bili jedina prava ljubav u Eliti. Da li je moguće da si zbog toga okrwenuo leđa? - glasilo je pitanje

- Naravno da je moguće. Bolesno mi je što to čovek izbacuje. Može da stigne hiljadu pitanja i da nas podržavaju, hvala Bogu što nismo više zajedno. Ja sam to presekao pa sam presekao. Problem je što devojka najviše laže, mene i sve ovde. Ko bi bio sa tom devojkom? Nemam više tu želju za njom. Blam me što i sad pričam sa njom. Nema ona nikakve emocije prema meni. Ona je sada u g*vnima, zato ona plače. Čekam da se ovo završi da je ne gledam. Svaki put kada bude uvredila Milicu dobiće rafal nazad. Nek razmišlja kako je njenom ocu sada, čovek ne može da izađe iz kuće. Daleko joj lepa kuća - rekao je Terza.

- Ne mogu da me slome. Moj život je moja stvar. Ne interesuju me njihovi blamovi od kojih ne mogu da se otkače. Plačem jer sam povređena zbog cele situacije koja me je snašla - rekla je Sofija.

- Svi znaju koliku sam ja emociju imao prema njoj i šta sam uradio zbog ove devojke. I mene bi izmuzla kao majmuna. Jako je bezobrazna i kvarna - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović