Lepi Mića demonstrirao Majinu i Asminovu vrelu akciju, oni progovorili o potencijalnom braku i deci (VIDEO)

Smehotres!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje za Lepog Miću.

- Ajde ustani pred svima i pokaži kakav su s*ks imali Maja i Asmin u izolaciji , ali da pokažeš baš isto onako kao što si imitirao Aneli u odabranima - glasilo je pitanje.

- Vidim otvorena vrata od rehaba i Luka mi pokazuje kao da ćutim, ja čujem neko stenjanje pomislio sam da diže tegove. Uđem ja, Maji viri glava, a on stenje. On nije ni čuo da sam ja tu, čovek štema. - ispričao je Mića.

- Šta da kažem je*ote. Ja nisam imao zraka. Tamo u izolaciji je prevruće, ima neko termo, zimko ćebe - rekao je Asmin.

- Anita i ja smo ga čuli i rekao sam Mići tiše, Mića je onda seo na krevet i pitao me šta ovaj radi, sklekove ili diže tegove - dodao je Luka.

- Pitanje za Asmina, da li ćeš oženiti Maju Marinković - glasilo je pitanje.

- Ja nikada nisam bio oženjen i nikada nisam planirao da se oženim. Aneli nije nilkada bila prijavljna na mojoj adresi - rekao je Asmin.

- Ja niti planiram da se udajem. Nemam planove. Ne bih mogla da se ostvarim kao majka sa njim. On je sa Aneli povezan za čitav život - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović