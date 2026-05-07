Au, kakva pljuvačina! Dača i Matora unakazili Aneli, provalili njenu igru! (VIDEO)

Žestoko!

Danilo Dača Virijević i Jovana Tomić Matora bez dlake na jeziku komentarisali su goruće dešavanja između Aneli Ahmić, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Ona se toliko frustrira prema Staniji, a kad joj ti kažeš neke činjenice ona se istrese na tebe - rekla je Matora.

- Ko je Asmin mene da pljuje? Šta je njoj više Stanija kriva? - pitao je Dača.

- Znaš kako to izgleda kad se njih dve svađaju, a on koji je krivac i Aneli i Staniji sedi - dodala je Matora.

- Aneli je očekivala da će da kaže da joj je Stanija kriva za sve, a da će Stanija da ćuti, pa neće da ćuti kad su Sita, Aneli i Asmin napolju bili umreženi. Aneli zvala Asmina da se vide, a Sita nije znala, a Sita je potpisala ugovor da nije ni rekla Aneli. Aneli se iskompleksirala jer je išla cela da se namesti, a onda je otišla i ona. Aneli je sinoć rekla Mići da je prodana duša i da ju je prodao zbog Stanije i pitanja. Stanija da je ušla kad su se Asmin i Aneli pomirili satrala bi bih - pričao je Virijević.

- Ova kaže Staniji kako joj svaki dan pominje hotel. Druže, pa svaki normalan čovek bi podržao da izađe iz toga, pa sve i da ima desetoro dece, osim Miće.

Autor: A. Nikolić