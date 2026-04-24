Digao je ruke od mene kad sam postala prisna sa Anđelom! Aneli otkrila zašto se Ivan ogradio od nje, Pečenica stao u njenu odbranu! (VIDEO)

Bilo je žestoko!

Sledeći na redu za nominaciju bio je Ivan Marinković, koji je dao opsežnu disertaciju o dosta učesnika.

- Ja sam Aneli podržavao jer je ušla kao moja drugarica. Ja sam govorio da je njena i Lukina veza loša. Podržavao sam je dok je bila normalna - rekao je Ivan.

- On je digao ruke od mene kad sam postala prisnija sa Anđelom, to svi znaju, bio je ljubomoran što se mi družimo - rekla je Aneli.

- Ne zna se koja je promiskuitetnija, nema ko s kim nije bio, i sad je Aneli najgora e u p*čku materinu, bilo je mnogo gorih situacija nego ovo njeno sa Filipom - povikao je Pečenica.

- Za ova tri dana ste nam potvrdili koliko je grešna Sofija i šta je sve uradila, ja ne mogu da razumem da neko može da bude lud da ima s*ks sa muškarcem u tim godinama... Ali nominovaću treću promiskuitetnu osobu. Ne mislim na Milosavu, ona je šoumen - rekao je Ivan.

- Ti si sujetan, ovde ne možeš biti ni prvi ni drugi, ovo je više mnogo više, ovde ne možeš biti ni prvi ni drugi - rekla je Aneli.

- Hteo sam da nominujem Teodoru, ona je u izolaciji, ona je takođe pokazala sve najgore. A shodno tome nominovaću osobu... Ne mogu Anđela, on je sladak i simpatičan ove nedelje, kako se iskompleksirao... Nominujem Bebicu, a da on je u izolaciji. Onda ću Anđela, tradicija se nastaljva - reklao je Ivan.

Autor: R.L.