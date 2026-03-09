Bio sam nemoćan da stanem između njih! Dača ne može da se opravda zašto Kačavendu nije branio od Asmina, a onda se opet obratio Aneli! (VIDEO)

Žestoko!

Lepi Mića je istakao dok je delio budžet Dači Virijeviću da tokom njegovog izlaganja mnoge stvari sazna, što mu se dopada. Potom je potkačio i njegovo druženje sa Teodorom i Bebicom, a oni su se odmah uključili.

- I ja sam sad dobar sa njim - rekao je Bebica.

- On je uvek bio prijatelj sa mnom - navela je Teodora.

- Rekao sam da sam veći prijatelj Teodori nego mnogi ovde. Malopre si Mićo rekao kako mogu Asminu da kažem dobar dan, kad sam prijatelj sa Milenom. Ja nju ne mogu da odbranim jer su oni bili drugari, mogu samo da ga osudim zbog stvari što je izgovorio. Nemoćan sam bio da stanem između njih dvoje. Asmin je opet nasrnuo na mene fizički. Ja sam se sa svima posvađao zbog radija, a on se sa mnom posvađao samo zbog Maje. On igra na svoj način, kad je loš sa Majom onda ništa ne priča, a kad je dobar sa Majom onda mi zamera - rekao je Dača.

- Putite Asmina, ko mene bude dirao, ja ću njega, a žene više ne diram, ima dva dana -

- Ti si se raspitivao da li sam ja išao u Šiša bar - rekao je Dača.

- Dača jedva čeka da priča nešto. Daj budalo, paljba - rekla je Aneli.

- Sms je bitan, šta si se upalila, nećeš biti pobednica - rekao je Dača.

Autor: R.L.