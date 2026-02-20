AKTUELNO

Zadruga

OBEZBEĐNJE IZMEĐU NJIH! Kačavenda PLJUNULA Mikija Dudića, haos kakav se ne pamti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko.

Milena Kačavenda i Miki Dudić nastavili su da se svađaju i u Odabranima, te su pale psovke i prozivke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Još jednu reč s*ksualne konotacije, pesnicu ćeš pojesti - rekla je ona.

- Hajde paljevina, iživljavaš se otkako smo vezani, završili smo priču - naveo je Miki.

- Ti si nevaspitani džukac, hajde s*so jedna, još jednu pogrešnu reč, videćeš. Imaš 38 kulovki ovde - rekla je Kačavenda.

- Samo si ti na mestu - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majke ti ga spalim, džukcu jedan - rekla je Milena i pljunula ga.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Matora se zaletela na Boru, obezbeđenje ih jedva razdvojilo! (VIDEO)

Zadruga

Karambol kakav se ne pamti! Obezbeđenje jedva razdvojilo Luku i Viktora, haos pršti na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

MI SPAVAMO U ISTOM KREVETU! Ljuta borba oko Mikija Dudića: Aleksandra jednim potezom postavila Kačavendu na svoje mesto: Nudi se kome stigne, roknula

Zadruga

Ugasila mu svaku nadu: Kačavenda oduvala Mikija Dudića, ne želi ni da čuje za vezu s njim! (VIDEO)

Zadruga

Novi sukob trese Elitu: Anđelo i Dača se urnišu prozivkama, umešala se Kačavenda i nastao haos! (VIDEO)

Zadruga

Sigurna da je lud za njom: Kačavenda ne odustaje od teorije da Janjuš gori od ljubomore zbog Mikija Dudića! (VIDEO)