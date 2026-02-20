OBEZBEĐNJE IZMEĐU NJIH! Kačavenda PLJUNULA Mikija Dudića, haos kakav se ne pamti! (VIDEO)

Žestoko.

Milena Kačavenda i Miki Dudić nastavili su da se svađaju i u Odabranima, te su pale psovke i prozivke.

- Još jednu reč s*ksualne konotacije, pesnicu ćeš pojesti - rekla je ona.

- Hajde paljevina, iživljavaš se otkako smo vezani, završili smo priču - naveo je Miki.

- Ti si nevaspitani džukac, hajde s*so jedna, još jednu pogrešnu reč, videćeš. Imaš 38 kulovki ovde - rekla je Kačavenda.

- Samo si ti na mestu - rekao je Miki.

- Majke ti ga spalim, džukcu jedan - rekla je Milena i pljunula ga.

