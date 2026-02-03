AKTUELNO

Novi sukob trese Elitu: Anđelo i Dača se urnišu prozivkama, umešala se Kačavenda i nastao haos! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao izdaju Sofije Janićijević.

- Danas je bila priča ono što je Terza pričao za Daču i verujem da je on nešto petljao jer Terza nije lik da tako otpisuje sve - rekao je Anđelo.

- Ja sam imao potrebu da dođem i kažem Sofiji šta je Mina pričala za nju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jako posesivan u druženju, sada te pomno pratim i vidim šta radiš. Ne vidim tvoju potrebu da dolaziš i pričaš Terzi, ti si hteo da uneseš tu priču da ih posvađaš. Njemu se ne dopada što ti muljaš i petljaš između njih, a izdao si Minu isto - rekao je Anđelo.

- Luka je Sofiju nazivao sp*rmušom i bacio je na krevetu - rekao je Dača.

- Jeste - rekla je Sofija.

- Dača bi zavadio svakog u svojoj porodici da on ispliva u prvi plan - rekao je Dača.

- Sofija je ćutala i kada je on rekao da se neće družiti sa Kačavendom - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja odlučujem s kim se družim, niko drugi - rekla je Sofija.

- Klošaru (Anđelo) o tvojim prijateljstvima dugogodišnjim i poslovima ćemo pričati napolju - rekao je Anđelo.

