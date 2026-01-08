AKTUELNO

Zadruga

Ljubav ili mržnja? Bebica i Ivan zaratili zbog Milice i Terze, trese se Bela kuća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko prepucavanje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terze.

- Ne vidim, razlog da ti Milica ne da da viđaš dete, da nema tu nešto između vas što mi ne znamo? - glasilo je pitanje.

- Ona je rekla: "Ko ga j*be, neka uđe i samo neka mu izvučem pare". Bila je situacija da joj uplaćujem više para nego što sam rekla. Ja sam joj rekao zašto ulazim. Ne mogu da kažem da li ona i dalje ima emocije prema meni jer mi nije moguće da joj je onako zaigrala usna kad sam joj prišao i pružio ruku. Bila je situacija kad sam izbacio sliku sa jednom devojkom na Instagram, tad mi je sve živo i mrtvo i govorila je da je nikad neću videti - govorio je Terza.

- Milica je rekla da će mu dati dete kad izađe i da idu na more. Što tad, a ne sad? On nije gost, on je otac deteta iako je NN. Pokazala je sujetu i da emocije prema Terzi, a da je ostala prošle godine ona bi se pomirila sa njim - dodao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ne može da bude ravnodušna jer kad god vidi ona će da se seti. Normalno je da joj je teško da ga gleda. Oni se ne mrze, a to ne znači da se vole. Ovaj čovek ima devojku. Evo i da ga voli, šta onda? - rekao je Ivan Marinković.

- Ne treba da je vređa, a dokle god to radi biće kao Aneli i Asmin i izgledaće da sde takmiče. Zato ona njemu ne veruje i misli da radi zarad rijalitija, a ja to ne mislim i mislim da on stvarno želi da vidi dete - govorio je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

