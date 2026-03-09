Ni nagrada ne pomaže: Oglasio se Veliki šef, haos Dače i Anđela ništa ne može da prekine! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!
Veliki šef poslao je nagradu takmičarima koji su učestvovali u tradicionalnoj "Igri istine" koju svake nedelje u pabu "Prijatelji" organizuje Lepi Mića.
Iako je to označilo kraj postavljanja pitanja, Anđelo Ranković i Danilo Dača Virijević nisu mogli da prestanu da se svađaju zbog različitih mišljenja o Aneli Ahmić.
- Ti si do prošle nedelje želeo Asminu dobro. Da li ćeš da gaziš Aneli? - rekao je Anđelo.
- Ja komentarišem surovo - odgovorio je Dača.
- Asmin ima najviše prava da ratuje sa njom - dodao je Ranković.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić