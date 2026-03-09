AKTUELNO

Zadruga

Ni nagrada ne pomaže: Oglasio se Veliki šef, haos Dače i Anđela ništa ne može da prekine! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko prepucavanje!

Veliki šef poslao je nagradu takmičarima koji su učestvovali u tradicionalnoj "Igri istine" koju svake nedelje u pabu "Prijatelji" organizuje Lepi Mića.

Na korak do raskida: Luka više ne može da smisli Anitu, od njenog urlikanja tresu se celi Šimanovci! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Iako je to označilo kraj postavljanja pitanja, Anđelo Ranković i Danilo Dača Virijević nisu mogli da prestanu da se svađaju zbog različitih mišljenja o Aneli Ahmić.

- Ti si do prošle nedelje želeo Asminu dobro. Da li ćeš da gaziš Aneli? - rekao je Anđelo.

Haos ne prestaje: Luka ne može da se otarasi Anite, sukob zbog Aneli i Anđela nema kraj! (VIDEO)

- Ja komentarišem surovo - odgovorio je Dača.

- Asmin ima najviše prava da ratuje sa njom - dodao je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

