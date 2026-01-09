Napadnuti sa svih strana: Ivan i Janjuš pokazali koliko ih boli druženje Aneli i Anđela, trese se Bela kuća od haosa (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Aneli Ahmić kaže da je završila sa Anđelom Rankovićem i Ivanom Marinkovićem.

- Znam da se naljutila i da sinoć nismo pričali, rekla je jutros da je ljuta, ali nije ljuta. Ja sam njoj pričao neke stvari koje nisu vezane za Milicu i šta ne treba da radi - govorio je Anđelo.

- Ona prošla sito i rešeto, a on će da je uči šta treba da radi - dodao je Ivan.

- Dok je pila i družila se sa tobom pravila je probleme. On je ljubomoran kao ker jer se Aneli i ja družimo. Problem je jer ti kažeš da je ona pijandura koju ću ja da izj*bem. Ja ću uvek da je kritikujem, ne mora da me sluša, a za sebe uvek smatram da sam u pravu. Njih dvoje su bile najbolje, mogu da se svađaju i prepucavaju, ali je ružno da kaže da je njena bivša drugarica bila sa njim 30. To izgleda ružno za bilo koga da je rekla - govorio je Ranković.

- Oprala me Aneli jer je mene napadao kad sam u osmici iznosio za Mitketa, a ona je sad i gora. Najstrašnije si oblatila Milicu, ona ništa ružno nije pričala o tebi, niti iznosila prljav veš. Zbog toga što je rekla šta misli najgore si je oblatila. Loš si čovek, loš prijatelj. Ti si meni zamerao da sam te izdao, a tebi je Comara bila prijateljica, non stop ste se čule, a zbog njene zamerke si je oblatila i iznela da je bila sa 30 muškaraca, jurila starije i molila ljude za s*ks. Ti si mogla da budeš dostojanstvena - pričao je Uroš Stanić.

- Ljubomorni su jer se družim sa Anđelom. Niko nije rekao da sam zaljubljena, mi se družimo, ne muvamo se. Ne provodimo vreme u izolaciju, čim je zvono ja ustanem. Bolje da misle da sam zaljubljena u njega i da on neće da bude sa mnom u vezu nego da budem povezana sa njima - dodala je Aneli.

- Ona je sve vreme gledala u Stefana Karića, a kao je zaljubljena u Anđela - rekao je Uroš.

- Šta je ona gora od Anite? Prirodniji je odnos Aneli i Janjuša za Novu godinu, nego je ovo sad njena nemoć jer je izgubila Luku. Ona o meni nema šta da kaže. Milica je bila kod nje na rođendanu, jako je ovo ružno... Osećam da joj je mnogo bitnije da ima sliku koja se napolju plsira. Ona je trenutno nemoćna, izgubila je Luku i on ima mnogo bolju vezu nego što ti imaš, a ti nemaš priču. Odnos ti je bio bliži sa Janjušem nego sa bilo kim. Ona je dozvolila sebi da padne pod Anđelov uticaj, a ja mogu da garantujem da je tećak blam napolju - dodao je Ivan Marinković.

Autor: A. Nikolić