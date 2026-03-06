Toliko se ponižava, da postaje ogavno: Učesnici pokušavaju da uvere Asmina da se ponižava u odnosu sa Majom, Dača repetirao vređalicu: Ona ga ponižava kao niko nikada (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka" najavila je novi video snimak učesnicima Elite, te su tako imali priliku da vide kako Maja Marinković priča da joj je Asmin Durdžić pisao na Instagramu, ali je blokirana, pa nije videla.

- Ja imam samo Instagram i tiktok, stojim iza svega što sam rekla, to je bilo u nedelju...Stanija i ja se pratimo, ušla sam da vidim i ja vidim blokirana, meni je bilo čudno. Ima Makica lažnjak, kada blokiram, uđem da proverim šta me intresuje. Ja uđem i vidim da radi profil, da, jeste me blokirao. Možda mi je pisao, ne znam, ne mogu da tvrdim...Asmin mene gleda kao trofej i kao hir, kada nešto želi i teži ka nečemu, ne može da se dovede u neke situacije. Ja gledam i najmanju sitnicu. Nije pokazao lojalnost, sam je rekao da je Aneli znala za pet, šest njegovim devojaka pre Stanije, pa je došla ovde na kartu žrtve. Šta je problem Stanija ako je znala za prethodnih pet, šest?! Ja oka nisam sklopila, ja da sedim i da ćutim, osetila bih se beskorisno, volim sve da pratim - rekla je Maja.

- Ovo da li sam lojalan ili nisam, ja postavim pet stvari, ja varam i to i priznam. Maja Marinković nije bila u onih 16 devojaka koje sam ja lajkovao. Meni je ona bila hir, ne želim više da ubijam dosadu sa njom. Mene je Maja Marinković tražila kada sam giftovao Janjuša protiv Maje, jer to kada je bila tema, ti si bila ovde u "Eliti 7" - rekao je Asmin.

- Ja sam njega pitala, on je kao bolestan giftao protiv mene, kada smo Janjuš i ja igrali meč. Ja ga pitam pre neki dan: "što si giftao kao bolestan protiv Janjuša", on kaže: "hteo sam da izazovem reakciju i zvao sam Janjuša da pitam" i to mi je Janjuš potvrdio - rekla je Maja.

- Ona bi najviše volela da se mi ovde svađamo oko nje, nju to radi, ne radi nju ništa lepo, da bude da se mi svađamo oko Maje Marinković. Stvarno nema potrebe da ulazim ni u kakve sukobe, kada sam video da može da dođe do nekih problema, povukao sam se - rekao je Janjuš.

- Ja bih pozdravila Draganu i da pitam gde je nestala ta Dragana?! Lažan odnos je Janjuš imao sa mnom, jer se plaši Asmina. Asmin je slab na mene i to je kraj svake priče - rekla je Maja.

- Ovome što priča Janjuš da je on pored Terze jedini prijatelj, ja sam mu govorila da treba da se povuče iz tog odnosa, on je odlučio da nastavi svoju priču. Asmin je zamerio Janjušu odnos sa Majom, a onda je ustajao i rekao da ga zabole ku*ac i da neće niko da mu komanduje kako da se ponaša - rekla je Kačavenda.

- Maja koristi svaku priliku da me gazi za crnim stolom, ja sam to dozvolio, ali više toga nema. Mislim da Maja i Stanija imaju dogovor da mene zgaze ovde. Svaki put kada me gazi, ona obuče Stanijin kompletić - rekla je Maja.

- On toliko gubi na kredibilitetu kada priča da je završio, da je postao smešan. On je od lika koji je kao imao stav, sada zbog inata, hira, ku*ca, koje bre?! Nije prošlo pet minuta, on kaže: "hoćeš da ti sipam vodu". Niko Asmina ne shvata za ozbiljno. Ja sam rekla Asminu da mi je brat i da se ponaša ovako, ja bih ga vređala kao konja. On toliko sebe ponižava u odnosu sa Majom, da je to postalo ogavno. Prvo, nije to stvar da on ne drži, nego ako kažeš da ti neko radi stvari koje on kaže za Maju, a ti hoćeš svoj ponos da nahraniš i da bude trofej, ti se ponižavaš - skočila je Matora.

- Ovaj čovek je tražio samo neki razlog samo da bi se ogradio od nekih ljudi. Maja ga na ovom klipu ponižava kao nikada do sada - rekao je Dača.

- Kada su stigli pokloni, rekao si da podržavaš - rekao je Anđelo.

- Asmin je stariji od Dače, koliko?! Dača je njemu izgovorio sve i svašta, kada pređeš granicu drugarstva, posle toga, ne mogu da budu drugari. Maja je druga osoba, nju boli uvo, ona nema emocije, voli da se priča o njoj. Kada je nisu podigli na novinarima, izgorela je, Mića je rekao: "napraviće haos ove nedelje", tako je i uradila - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić