Pojela ga sujeta: Ivan ne može da preboli jer ga Milosava nije stavila za vođu, Anđelo jedva dočekao da ga urniše! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a na samom početku emisije voditelj Milan Milošević dao je priliku takmičarima da iznesu svoje mišljenje o današnjoj podeli budžeta Lepog Miće.

- Mića je odlično podelio, bio je objektivan i svojim najbližima je rekao šta im zamera i gde greše. On mnogo više sa strane kritikuje osobe koje su mu drage. Najviše je pokazano koliki je kompleksas i koliko je sujetna ona nakaza (Ivan Marinković). On je na svi budžet imao nešto da kaže i nešto da dobaci. Pokazao je na finjaka koliku sujetu ima i kolike komplekse. Rekao je da je Milosava prevrtljiva, zašto si se družio sa njom? Kako si toliko inteligentan, a nisi skapirao da ona zna šta misliš i da nikad neće zaboraviti da si joj vređao ćerku? - govorio je Anđelo.

- Aleksandra mora da pravda jer je radila najgore moguće stvari. Oni su namerno uvek hvalili Asmina i Luku, a realno je bilo mene da pohvale. Ne može niko da me ubedi da me je Milosava mesecima lagala - dodao je Ivan.

Autor: A. Nikolić