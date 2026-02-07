AKTUELNO

Zadruga

Saterana u ćošak! Kačavenda zbog pitanja o Marku Đedoviću ne zna gde se nalazi, Anđelo jedva dočekao da je stavi na stud srama:Meni mama nije pokazivala tuđe k*rčeve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je poruku za Vanju Živić koju joj je poslal Žana Omnia, nekadašnja prijateljica.

- Žana mi je poslala poruku: "Pitaj Vanju da li želi da joj pomognem da vrati pare?" - pročitao je Darko.

- Kako je zanimljiva. Poželela sam joj dobrodošlicu ovde i volela bih da dođe, da se ne čujemo samo preko novinara. U svakom trenutku oči u oči sa mnom, uvek - rekla je Vanja.

- Anđelo, šta misliš o Mileni kao prijatelju? - pitao je Darko.

- Ozbiljan cinkaroš, drukara i nula od prijatelja. Je l' moguće da niko ne valja, samo ona valja - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Kačavenda na stubu srama: Pored Janjuša, Sofije, Terze izdala i Vanju Živić, ovo joj nikada neće oprostiti! (VIDEO)

- On je priču proneo po kući. Vanjina je odluka, kako ona odluči tako nek bude. Istina je da sam više para dala na razne strane da mi ne stoje u sefu jer ljudima znače. Svega ne bi bilo da nije bilo Terze. Ne vidim gde sam pogrešila - rekla je Milena.

- Ona je o svima nama pričala sve najgore nakon što smo se raspravljali sa njom. Šta je moja majka njoj uradila da me psuje? Ona da mi spuje majku!? Kako je Bebica bio njen najveći prijatelj? Kako je Terza kromanjonac sad? Meni mama nije pokazivala tuđe k*rčeve! - rekao je Anđelo.

- Zovi maminu drugaricu da je k*raš - rekla je Milena.

- Kako njeni sinovi gledaju tuđe penise ako nisi poslao sliku? - pitao je Darko.

- Ja sam u svakoj raspravi rekao da ću da potenciram da jeste dobila sliku jer je to njen najveći blam da pokazuje sinovima - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Haos! Kačavenda umalo uništila prijateljstvo Janjuša i Terze, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

- Sad će njegova mama gledati slike njegovog k*rca - rekla je Milena.

- Onda su njeni sinovi gledali ovde njeno i moje maženje i drljanje. Poruke nisu se*sualne, nego njeno ponašanje prema meni - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš što je Milena sinoć rekla: "On je drug Marka Đedovića, imam razglog da mislim da je to namenski uradio", je l' to znači da sad sumnja i u Đedoviča? - pitao je Darko.

- Tako je - rekao je Anđelo.

- Nije tačno. Ja samo čekam da me Marko pita. To se odnosilo na iskrenost ovog govn*ara prema Đedoviću. Nije meni Marko muž da bih mu rekla da mi je on poslao ku*ac. Možda sam se samo pogrešno izrazila - rekla je Milena.

- Ona u raspravama upliće svoje prijatelje.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pogubila se u lažima: Kačavenda saterana u ćošak, posle ovih pitanja o Gastozu i Anđeli nije znala gde udara! (VIDEO)

Zadruga

Nižu udarce jedno za drugim: Aneli jedom rečenicom ponizila bivše momke, Anđelo jedva dočekao da unakazi Ivana: Platili su ga u cistarnama vinjaka (VI

Zadruga

BABA NIJE UMRLA! Kačavenda ponosna zbog vrelih scena sa Mikijem, Aneli i Bebica jedva dočekali da je postave na stub srama: Utorak baba je gora od Fil

Zadruga

Znači da nemaš koga da je*eš napolju: Ivan jedva dočekao da udari na Anđelovu muškost, on istog momenta zapušio usta Mileni! (VIDEO)

Zadruga

Jelena saterana u ćošak: Pokušala da se opravda Kadri zbog brutalne pljuvačine po njemu, Gastoz ih urnisao u tandemu! (VIDEO)

Zadruga

Gora osoba nije ušla u rijaliti: Aneli uzvratila na Enine uvrede da joj je ćerka glavata, Keti još jednom saterana u ćošak! (VIDEO)