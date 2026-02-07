Saterana u ćošak! Kačavenda zbog pitanja o Marku Đedoviću ne zna gde se nalazi, Anđelo jedva dočekao da je stavi na stud srama:Meni mama nije pokazivala tuđe k*rčeve (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je poruku za Vanju Živić koju joj je poslal Žana Omnia, nekadašnja prijateljica.

- Žana mi je poslala poruku: "Pitaj Vanju da li želi da joj pomognem da vrati pare?" - pročitao je Darko.

- Kako je zanimljiva. Poželela sam joj dobrodošlicu ovde i volela bih da dođe, da se ne čujemo samo preko novinara. U svakom trenutku oči u oči sa mnom, uvek - rekla je Vanja.

- Anđelo, šta misliš o Mileni kao prijatelju? - pitao je Darko.

- Ozbiljan cinkaroš, drukara i nula od prijatelja. Je l' moguće da niko ne valja, samo ona valja - rekao je Anđelo.

- On je priču proneo po kući. Vanjina je odluka, kako ona odluči tako nek bude. Istina je da sam više para dala na razne strane da mi ne stoje u sefu jer ljudima znače. Svega ne bi bilo da nije bilo Terze. Ne vidim gde sam pogrešila - rekla je Milena.

- Ona je o svima nama pričala sve najgore nakon što smo se raspravljali sa njom. Šta je moja majka njoj uradila da me psuje? Ona da mi spuje majku!? Kako je Bebica bio njen najveći prijatelj? Kako je Terza kromanjonac sad? Meni mama nije pokazivala tuđe k*rčeve! - rekao je Anđelo.

- Zovi maminu drugaricu da je k*raš - rekla je Milena.

- Kako njeni sinovi gledaju tuđe penise ako nisi poslao sliku? - pitao je Darko.

- Ja sam u svakoj raspravi rekao da ću da potenciram da jeste dobila sliku jer je to njen najveći blam da pokazuje sinovima - rekao je Anđelo.

- Sad će njegova mama gledati slike njegovog k*rca - rekla je Milena.

- Onda su njeni sinovi gledali ovde njeno i moje maženje i drljanje. Poruke nisu se*sualne, nego njeno ponašanje prema meni - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš što je Milena sinoć rekla: "On je drug Marka Đedovića, imam razglog da mislim da je to namenski uradio", je l' to znači da sad sumnja i u Đedoviča? - pitao je Darko.

- Tako je - rekao je Anđelo.

- Nije tačno. Ja samo čekam da me Marko pita. To se odnosilo na iskrenost ovog govn*ara prema Đedoviću. Nije meni Marko muž da bih mu rekla da mi je on poslao ku*ac. Možda sam se samo pogrešno izrazila - rekla je Milena.

- Ona u raspravama upliće svoje prijatelje.

Autor: A.Anđić