Gora osoba nije ušla u rijaliti: Aneli uzvratila na Enine uvrede da joj je ćerka glavata, Keti još jednom saterana u ćošak! (VIDEO)

Žestoko u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Je l' realno da sad vređaš i Anelinu ćerku i pričaš da je glavata? Tvoj analitis uzima maha, teško ćeš se izlečiti bez strčne pomoći - glasilo je pitanje.

- Sve što sam rekla ne želim da se izvinim. Ona je meni izgvoorila užasne stvari, ne znam šta je očekivala, da ću da sednem i da plačem? Osećam se katastrofa. J*bao ih analitis - rekla je Ena.

- Vređa devojčicu od četiri godine, to sve govori o njoj. Zanima me kad izađem napolje kako ljudi gledaju na ovu osobu. Mislim da gora osoba od Ene nije ušla u rijaliti. Ja ovde jedva izdržavam. Gastoz i Ena, ja to ne mogu da izdržim - dodala je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Katarinu Samardžić Keti.

- Odakle potreba da opet pričaš sa Dačom na žurki da li si zaljubljena u Gastoza? On te je odrukao, a ti mu se poveravaš - glasilo je pitanje.

- To je taj dan bila tema na debati, šta drugo da pričamo? Dača nije slagao i nije rekao ništa što nije izrečeno, ne osećam zlobu sa njegove strane - rekla je Keti.

- Mislim da se razočarala jer je Gastoz rekao da sumnja da ona ima svoj cilj i pričali smo o tome - dodao je Dačo.

- Sama je rekla da Dača ništa nije slagao - poir

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić