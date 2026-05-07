Ne znaju da koju će stranu: Maja i Asmin se totalno pogubili, dokazali da ih žulja i Stanijina senka, Teodora ih pogodila pravo u centar! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković.

Da li s*ksom održavaš vezu?

- Ne, čak smo i smanjili u poslednje vreme.

Koliko se morate spustiti nisko da nagovorite Milosavu da stane na Stanijino mesto u kazinu?

- Mi smo je zvali da popije piće sa nama. Od sad neće stajati pored nas - rekao je Asmin.

- Mene remeti kad ona potencira da mi nju uhodimo po doku, onda i ona nas po žurki. Ja sam ovde osam godina, ovo je više moja kuća nego njena. Mesta nisu numerisana. Kazino je jako mali, ne znam šta je toliko čudno. Kako mi nju uhodimo, ako ona doše ovako i stane, malo je bolesno. To je pitanje za njega - rekla je Maja.

- Ja ću je pomeriti u utorak. Ja ne bih dozvolio da neko Milosavu pomeri odatle - rekao je Asmin.

- Ja sam sedela na svom mestu kao i uvek i ja za ovo ništa ne znam. Dačo me pogledao i ja sam ukapirala, nisam se htela podići istog momenta. Stanija je rekla meni da ona tu stoji i ja sam se pomerila posle sekund ili dva - rekla je Milosava.

- Ovo je klasično šikaniranje Stanije kao učesnice. Je l' oni misle da je ovo njihovo? Ovo je Velikog šefa! Šta ste se istripovali da vi nekome nešto određujete. Maja je ta koja je u sedmici jurila i govorila da niko ne sme da se sunča, a sad sedi u ćošku da on ne bi pogledao - rekla je Teodora.

- Što ne može Milosava da pije piće sa nama?

Autor: A.Anđić