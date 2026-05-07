AKTUELNO

Zadruga

NOVA KONTRADIKTORNOST ANELI AHMIĆ! Tražila od Asmina da potvrdi da je Stanija LJUBAVNICA, da bi video ćerku, a sad priznala: I da je rekao, NE BI JE VIDEO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napetost dosegla vrhunac!

Luka Vujović dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomentarisao situaciju između Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija je u pravu za sve. Ona je najmanje kompetentna da išta kaže, kada je reč o Asminu i načinu da koji se on ophodio prema Nori. Ispostavilo se da je na prvo mesto stavio ljubav sa Stanijom, to je jasno. Mogao je novac da da za dete. Aneli i ja smo bili napolju zajedno, ona kupi za svoje dete, ali i za moje. Slala je pare Nori, ali i za Nou, mog sina je davala. Stanija nije bila dužna da govori Asminu da šalje pare za dete, ali je mogla da utiče na neki nači na to - rekao je Luka.

- Ti opet o parama, majmunčino! Ja sam želela porodicu i dom, ja svoje pare imam - kazala je Stanija.

-Ja samo govorim jer ste oboje pričali da ste živeli u Americi na visokoj nozi, skupa kola i sve što ide uz to. Mogla si da kažeš ''nemoj meni da daješ pare, daj detetu'' - istakao je Luka.

- Prvih mesec dana je slao, koliko ja znam, posle nije. Ja sam rekla da sam ja bila ta koja mu je govorila da pošalje dok je Aneli bila u rijalitiju poklone. Znam da joj je pre slao par hiljada - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nije mi slao - dodala je Aneli.

- Kada sam došao u Sarajevo, prvi put nakon Anelinog ulaska, ja sam dao pet stotina evra Siti, a kada su krenuli najstrašnije da pljuju, tada sam zavrnuo slavinu. Dok Aneli nije ušla u rijaliti, imala je svakog meseca između četiri i pet hiljada evra. Ahmićke su meni pakovale policiju, kako da ja vidim dete onda, kako?! - rekao je Asmin.

- Stanija, da li ga držiš u šaci? - upitala je voditeljka.

- Aneli bolje zna, nego ja. Ćutaću - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- U jednom trenutku, Asmin je želeo da vidi dete, a Aneli nije dala da vidi dete - rekao je Luka.

- Luka, ti si pričao obrnuto, menjaš priče sada - dodao je Dača.

- Neka kaže Aneli zbog čega mi nije dala da vidim Noru u Beogradu - rekao je Asmin.

- To je već ispričana priča. Rekla sam već šta je bilo, vezano zato, moja mama i Luka, i sve što je bilo. Ja nisam dala da vidi dete jer je Asmin izričito rekao da ga Luka dovede - rekla je Aneli.

- Aneli, Sita i Grofica su dete koristile za rijaliti, kako bi ispalo da je Aneli ucveljena majka, koja sama odgaja dete. Mamu vam je*em kurvinsku - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

 Detaljnije pogledajte u nastavku.

- Asmin može samo u pratnji policije da vidi dete. Ona sa tim monstrumom nikada neće biti sama - rekla je Aneli.

- Zašto si rekla onda da ću dete viđati, samo ako priznam da je Stanija bila ljubavnica? - upitao je Asmin.

- To? Bila sam tad besna, svašta sam rekla. Ma kakvi, ne bi je video. Nisam ja to tako mislila - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita uživo

#Elita vesti najnovije

#elita najnovije

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ONA JE NAJPOKVARENIJA OSOBA: Bebica istakao da Hana uvlači Nerija u svoj MULJ, Bora tvrdi da nije želeo RAT sa njima! (VIDEO)

Zadruga

Gutala me je pogledom: Đorđe istakao da je primetio Sofijine tajne signale, pa izbacio Terzu iz takta! Trese se Bela kuća! (VIDEO)

Zadruga

OVO JE SCENA KOJA SE NE VIĐA SVAKI DAN! Trubači totalno ujedinili učesnike Elite, svi pevaju kao JEDAN! (VIDEO)

Zadruga

SVI NA NOGAMA! Ivan začuo hit Goce Tržan, pa zaigrao sa cimerima u to ime! (VIDEO)

Domaći

BILO JE TESNO! Darko Tanasijević saopštio ko ZAUVEK napušta Elitu 9, tišina u diskoteci jača od zvuka (VIDEO)

Zadruga

SVE PRŠTI OD STRASTI: Teodora i Filip se zavukli ispod pokrivača, pa započeli ljubavne igrarije! (VIDEO)