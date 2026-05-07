NOVA KONTRADIKTORNOST ANELI AHMIĆ! Tražila od Asmina da potvrdi da je Stanija LJUBAVNICA, da bi video ćerku, a sad priznala: I da je rekao, NE BI JE VIDEO (VIDEO)

Napetost dosegla vrhunac!

Luka Vujović dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomentarisao situaciju između Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Stanija je u pravu za sve. Ona je najmanje kompetentna da išta kaže, kada je reč o Asminu i načinu da koji se on ophodio prema Nori. Ispostavilo se da je na prvo mesto stavio ljubav sa Stanijom, to je jasno. Mogao je novac da da za dete. Aneli i ja smo bili napolju zajedno, ona kupi za svoje dete, ali i za moje. Slala je pare Nori, ali i za Nou, mog sina je davala. Stanija nije bila dužna da govori Asminu da šalje pare za dete, ali je mogla da utiče na neki nači na to - rekao je Luka.

- Ti opet o parama, majmunčino! Ja sam želela porodicu i dom, ja svoje pare imam - kazala je Stanija.

-Ja samo govorim jer ste oboje pričali da ste živeli u Americi na visokoj nozi, skupa kola i sve što ide uz to. Mogla si da kažeš ''nemoj meni da daješ pare, daj detetu'' - istakao je Luka.

- Prvih mesec dana je slao, koliko ja znam, posle nije. Ja sam rekla da sam ja bila ta koja mu je govorila da pošalje dok je Aneli bila u rijalitiju poklone. Znam da joj je pre slao par hiljada - rekla je Stanija.

- Ne, nije mi slao - dodala je Aneli.

- Kada sam došao u Sarajevo, prvi put nakon Anelinog ulaska, ja sam dao pet stotina evra Siti, a kada su krenuli najstrašnije da pljuju, tada sam zavrnuo slavinu. Dok Aneli nije ušla u rijaliti, imala je svakog meseca između četiri i pet hiljada evra. Ahmićke su meni pakovale policiju, kako da ja vidim dete onda, kako?! - rekao je Asmin.

- Stanija, da li ga držiš u šaci? - upitala je voditeljka.

- Aneli bolje zna, nego ja. Ćutaću - rekla je Stanija.

- U jednom trenutku, Asmin je želeo da vidi dete, a Aneli nije dala da vidi dete - rekao je Luka.

- Luka, ti si pričao obrnuto, menjaš priče sada - dodao je Dača.

- Neka kaže Aneli zbog čega mi nije dala da vidim Noru u Beogradu - rekao je Asmin.

- To je već ispričana priča. Rekla sam već šta je bilo, vezano zato, moja mama i Luka, i sve što je bilo. Ja nisam dala da vidi dete jer je Asmin izričito rekao da ga Luka dovede - rekla je Aneli.

- Aneli, Sita i Grofica su dete koristile za rijaliti, kako bi ispalo da je Aneli ucveljena majka, koja sama odgaja dete. Mamu vam je*em kurvinsku - dodao je Asmin.

- Asmin može samo u pratnji policije da vidi dete. Ona sa tim monstrumom nikada neće biti sama - rekla je Aneli.

- Zašto si rekla onda da ću dete viđati, samo ako priznam da je Stanija bila ljubavnica? - upitao je Asmin.

- To? Bila sam tad besna, svašta sam rekla. Ma kakvi, ne bi je video. Nisam ja to tako mislila - dodala je Aneli.

Autor: S.Z.