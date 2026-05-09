Biću majka kakav ti otac nikad nećeš biti: Stanija se rasula na komade, Ivan je načepio preko majčinstva, ona mu odbrusila (VIDEO)

Ivan Marinković naredni je dobio reč kako bi prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević.

- Sad pola kuće navija da Stanija bude pobednica i slade se Anelinom padu. Nikako da se odvoje, da ja vidim neki lični sukob, a da to nije ženska sujeta i krpice i šminka. Nije samo sujeta kad je Stanija u pitanju, nego ne može da podnese da je Asmin u drugoj vezi. Njoj je krivo što bovšeg gleda sa novom devojkom. Ona ima žal jer nije uspela da se ostavri kao majka. Krivica je njena jer su joj druge stvari bili prioriteti - rekao je Ivan.

- Udara na majčinstvo. Uspeću i biću majka kakav ti otac nikad nećeš biti - rekla je Stanija.

- Asminove reči su da ona mrzi muškarce, ali meni je to previše. Krivo joj je što možda nije uspela da ima dete sa Asminom. Je l' mora da bude toliko kvarna? Ne mogu da prosudim da li se ona zapravo kaje jer je zaključala ribu i išla po emisijama ... To je medijska popularnost, a ovamo je linčovana - rekao je Ivan.

- Kad sam išla da branim neodbranjivo on me filovao šta ću da pričam. Pogrešila sam! Ja iza svojih grešaka stojim, a šta su oni!? Znaš kakav je on otac da mene komentariše i udara na majčinsvto - rekla je Stanija.

- Teodora, rekla si :"Da li si primetio da od kad je Stanija rekla da ostaje do kraja, tri osobe su se izjasnije da idu kući? To je Asmin, Aneli i Anita" - pitao ej Darko.

- Stojim iza svega tpgaOd kad je Stanija rekla da ostaje ovde popalili su se svi. Kako ti sad odjednom nije problem da sediš na garnituri? - rekla je Teodora.

- Ona se izj*bala dva puta sa Filipom i sad su se udružili ona i Bebica. To govori dr*lja koju je izj*bao Drljača - rekla je Aneli.

- Aneli je neko ko je mene dizao u nebesa, a sad sve menja. Evo kako je ona pokazala ljubomrou. Ljubomrisala je Filipu da li smo se obukli isto. Da li sam je jednom uvredila? rekla sam samo da se upalila na plasman. Naj*bu ovako komentatori koji samo uoče plasman. Aneli je rekla da napušta emisiju i rekla da odustaje od pobede, pa ona je to rekla. Sve što je rekla meni je mislila za sebe - rekla je Teodora.

- Ja sam prešla da sedim za sto kad je bilo da sam sujetna i ljubomorna. Ja ću trudna sedeti koliko god budem mogla ovde za stolom, a zvezde za garnititom. Nisam rekla da sedim na garnituri zbog visokorizične trudnoće - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić