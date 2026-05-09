Nikako ne može da pronađe perspektivu: Maja ne vidi budućnost sa Asminom, a evo kako opravdava žestoke intimne odnose! (VIDEO)

Progovorila o svemu!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o Staniji Dobrojević i vezi sa Asminom Durdžićem.

- Šta kažeš što Stanija kaže da samo znaš da polno opštiš sa mupkarcima i da ti ostave 50 evra na stolu? - pitao je Darko.

- Ona pokušava da patetiše i pravi žrtvu od sebe. Ona mi nije interesna sfera. Peca je bio moj dečko tad, ali ne želim da ga uplićem jer je on trenutno zauzet. Ja sam zbog te veze golgotu prošla i nikad se nisam prala. Pozvaću Takija da tuži tu Maju. Nikako nek se moji ne spuštaju na takav nivo sa čestitkama. I te kako je uvalila u kanal, znam da Šareni nikad to ne bi rekao, a ovog drugog ne znam. Da mene moj otac podvodi je jako blamantno i tužno - rekla je Maja.

- Svi se pitaju kakvu budućnost imate ti i Asmin kad si mu rekla da mu u životu ne bi rodila dete - pitao je Asmin.

- Rekla sam to, da! Ja imam emocije prema njemu, ali nisam neko ko decu pravi putem sms poruka. Šta je garancija? Ljudi su u braku 30 godina, pa se razvedu i pukne. Mesec dana veze koja je poprilično toksična i imamo dosta blamova. Mi naše rešimo, ali nam nije odnos sjajan i bajan. Nije mi normalno da nakon veze od mesec dana kažem da hoću dete i da se udam za njega. Ja sam još mlada devojka, želim još das uživam i da se ostvarim na mnogim poljima. Kad budem zrela razmišljaću o tome, ali meni to nije primarna stvar - rekla je Maja.

- Do koje mere si spremna da testiraš Asminovo strplejnje, samokontrolu i da mu gaziš dostojanstvo? - pitao je Darko.

- Ne radim ja to namerno. Kad vidim situaciju neku koju doživim kao provokaciju, onda krenem to da radim. reagujem u afektu. Ne mogu na silu da se menjam. Mene moj tata nije uspeo da promeni. Ja bih volela da budem hladna. Normalni je da ljubavni par ima s*kusalne odnose, ali verovatno je tako jer smo najupečatljiviji i imamo strast. Ja ne mislim da je to loše - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić