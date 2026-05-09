Žestoko prepucavanje: Asmin i Bebica u borbi ko je poniženiji muškarac! (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koje vodu i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Oni su ugostili Asmina Durdžića i Nenada Macanovića Bebicu.

- Asmine, kako komentarišeš Staniju? - pitao je Dača.

- Stanija i Aneli su mi iste, obe koriste situaciju i Noru za rijaliti priču i prvo mesto. Ja mislim da ja najmenje spominjem Noru kao njen otac. Ja njih više ni ne slušam šta pričaju, niti imam šta da kažem. Aneli blamira i sebe i mene. Ona treba da bude svesna da je u sedmicu ušla sa ovom pričom i da se ta priča sad nastavlja. Stanija nas uhodi, ona sedi i zaklanja Maju da Maja ne bi mogla da vidi ogledalo - govorio je Asmin.

- Imao si sukob sa Bebicom. Kako sad njega komentarišeš i njegovu vezu? - pitao je Dača.

- On ima pravo da komentariše, ali svaki put kad bude vređao moju devojku ja ću da ga napadnem - rekao je Asmin.

- Maja je prva rekla da je Teodora k*rva, a onda si ti to ponovio, pa sam se ja umešao. Ja ću da vređam kad god vređaju Teodoru i sigurno neću da prećutim. Nikad ovako nije bilo u rijalitiju da ti je neko drugi kriv kad ti nešto ne odgovara. Vi ne možete da trpite komentare za stvari koje radite. Ja nikad prvi ne vređam, a komentari su mi direktni - govorio je Bebica.

- Asmine, čuli smo da ti porodica ne podržava odnos sa Majom. Koja je granica da kažeš da nećeš biti sa njom?

- Prevara, preko toga nikad nikome ne bih prešao, a ovo što se vređamo to je naše - rekao je Asmin.

- Što se onda bunite kad vređamo? - dodao je Bebica.

- Maja ima pravo, a ti nemaš - rekao je Asmin.

- Zbog toga si i ponižen kao muškarac - nastavio je Macanović.

Autor: A. Nikolić