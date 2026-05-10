Rušiš njegovu reputaciju: Filip priznao da nema lošu nameru prema Alibabi, pa Maju posavetovao da se smiri! (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', takmičari će ove nedelje imati prilike da komentarišu Maju Marinković i Asmina Durdžića, a reč je dobio Marko Janjušević Janjuš kako bi dao svoj sud.

- Asmine sa Majom moraš da funkcionišeš u odnosu na sto posto, a vidim da ti funkcionišeš na 800 posto i zato može biti minimalna kazna za tebe. On je shvatio da tu nema rizika i ne želi da daje 1 posto šanse da on nešto vidi. Da on sam ode u toalet, Maja bi rekla da je u nekog gledala. Čujem da želiš da putuješ s Majom napolju, a jedino putovanje bi ti bilo na Mesec ukoliko ostaneš sa Majom napolju. Sve što sam govorio za njih, to će negde tako i biti. Majo, drago mi je što smo u dobrom odnosu i što trpiš moje komentare bez ijedne uvrede. Taki i ja smo spustili loptu, mi sad sedimo u istom separeu dok mi on priča: ''Je l' ti znaš ko sam ja u ovom gradu?'' Želim vam svu sreću da izdrzite u odnosu, ostaviću Maju jer smo u odličnim odnosima - rekao je Janjuš.

- Maja i ja smo u odnosu kakvom jesmo, nemamo komunikaciju već par meseci. Do skoro si imala neke svađe, ja te nisam znao kao takvu da izgovaraš tako teške reči. Mučno je slušati nege pogane stvari, sad si spustila loptu. Ja kad gledam sa strane vidim da Asmin ništa ne radi, trebaš da vodiš računa i o njegovoj reputaciji. Kad god vidim Asmina, setim se da je rekao da će mi j*bati mater. Meni ovo totalno odgovara da imamo ovakav odnos, ne treba vam da se vređate i ostalo zbog porodica. Meni deluje da ti Asmine vidiš da ja nemam potrebu da vas podbadam i da te nešto vređam - rekao je Filip.

