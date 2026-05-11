Dobar si čovek, nikad me nisi uvredio: Boginja ne krije koliko joj je Uroš prirastao srcu, nahvalila ga pred svima! (VIDEO)

U toku je ''Podela budžeta'' Tanje Stijelje Boginje, a ona je naredni budžet dala Urošu Staniću.

- Uroš Stanić veliki budžet, svaki put si me ispoštovao i ispao čovek prema meni. Ne sviđa mi se što si ispao takav prema Dragani jer njoj šta god da je trebalo, dala ti je. Sviđa mi se što više ne provociraš ljude, to ti baš ne treba. Mislim da si napolju mnogo bolji čovek i da to ovde ne pokazuješ. Kupio si me s tim što mislim da mnogo voliš i poštuješ svoju mamu, drago mi je što ne mogu pojedini da te poremete. Nisi hladan kao što te ljudi smatraju ovde, sve najlepše imam da kažem o tebi - rekla je Boginja.

- Hvala ti na ovom budžetu i mišljenje. Posle Janjuša kog volim, ti si osoba koja mi jako znači i koja si mi jako draga. Kada ti u svađama ljudi udaraju najniže, ti se ponašaš kao pravi borac i ratnik - rekao je Uroš.

- Hana mnogo mi je žao što ko god uđe ovde pokušava da te odvoji od Neria kao da ti njemu nešto radiš. To što ti radiš spolja mene zaista ne zanima, gledam samo kako se ti ophodiš prema meni - rekla je Boginja.

Autor: N.P.