Misli da su sve žene zaljubljene u njega: Aneli na finjaka uterala Filipu i pred svima ga pecnula, on ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Veliki šef stavio je takmičare ''Elite 9'' na teške muke i dao im zadatak da izglasaju najvećeg narcisa u Beloj kući, a reč je dobio Ivan Marinković.

- Svi ste zaboravili Daču koji je na prvom mestu najvećeg narcisa, a drugo mesto je Murat jer je pomislio da Saru može da odvede u Alikante. Na trećem mestu nalazi se Miki Dudić koji je pokazao to - rekao je Ivan.

- Od danas komentarišem Maju i Staniju pošto ona tamo spodoba više nije glavni akter jer je to pokazao sinoć. Broj jedan je za mene Filip Đukić i to je pokazao kroz celo učešće i misli da može imati svaku ženu, ali naravno da mene nije uspeo da ima. On je narcis kad kaže da sam ja zaljubljena u njega i da sam odlepila za njim, samo se teši i laže sam sebe. Ja mogu da odlepim za nekim kada bih bila intimna s njima, a za mene zagrljaj znači samo razmena nežnosti. Broj dva je Terza koji je branio svoju verenicu i govorio je da je Putin i onda si trebao da budeš tako jak do kraja. Uveren si bio da si Putin i da ti niko ništa ne može i broj tri za mene biće Janjuš koji misli da je Bogom dan i koji misle da je najbolji komentator - rekla je Aneli.

- Ja ću navesti tri osobe koje stvarno imaju preveliko mišljenje o sebi i koje vode računa o svom izgledu. Stanija je broj jedan jer 20 godina vodi računa o svom izgledu, mislim da si zaljubljena u sebe. Na drugom mestu nalazi se Maja Marinković koja takođe ulaže u sebe i na trećem mestu je Anđelo - rekao je Terza.

Autor: N.P.