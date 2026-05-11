OVAKO SE STANIJINA PORODICA NOSI S ASMINOVIM UVREDAMA Drugarica Maja otkrila sve! Žestoko o Aneli, Maji i Janjušu: Bole me njene suze, a njih NJENI PROCENTI!

Maja Duhonj, prijateljica rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, oglasila se za Pink.rs i prokomentarisala aktuelnosti iz Bele kuće.

Kako ti se do sada čini Stanijino učešće u "Eliti" i sve kroz šta prolazi u Beloj kući?

- Za mene je Stanija očekivano dobra u svim situacijama kroz koje priolazi u rijalitiju otkako je ušla u sezonu devet. A znate zašto? Odgovor je prilično jednostavan. Zato što je uvek iskrena. Ne kalkuliše, daje se potpuno i bez zadrške. Običan narod koji gleda ovaj rijaliti format to odlično vidi i prepoznaje. I baš zbog te svoje iskrenosti Stanija je već više od decenije miljenica nacije.

Svedočila si njenoj vezi sa Asminom, zajedničkim trenucima... Da li si očekivala da će se njihov odnos u "Eliti" razviti na ovakav način i da će sve ono izreći na njen račun, račun njene porodice? Kako se oni nose sa tim?

- Ne mogu reći da nisam očekivala da će vređati Staniju i pokušati da je omalovaži i degradira u trenutku kada bude sateran u ćošak istinom kojom ona barata. A manipulatori i lažovi kakav je on, kada se nađu u takvoj bezizlaznoj situaciji, ne biraju ni sredstvo ni način da zaštite sebe da im se ne skine maska i da u javnosti ne budu razotkriveni potpuno. Ali svakako nisam očekivala da će da blati Stanijinu majku koju je video svega nekoliko puta, a tek brata kojeg suštinski i ne poznaje. Ne povređuju njih njegove reči, jer ceo svet je sad već video i shvatio da Asmin sve što kaže slaže, najblaže rečeno. Ali da osećaju razočaranje što su sebi dozvolili da u svojoj kuci ugoste nekog takvog za naše najveće praznike, definitivno osećaju.

Zbog čega je Stanija trn u oku brojnim učesnicima? Sve su češće njene svađe sa Janjušem, Ivanom Marinkovićem, Lukom, Anitom, a danas je plakala zbog Boginje...

- Stanija je svojim ulaskom okrenula rijaliti naopačke, to je potpuno jasno. Svako od njih je imao neku svoju računicu, plan i strategiju pre njenog ukaska. I svi su bili ljubazni i fini dok su mislili da je ona samo specijalni gost koji ostaje kratko. Ali problem je nastao onog trenutka kada je objavljeno da Stanija ostaje do kraja i da ima prava da se bori za prvo mesto. To je glavni razlog, po mom mišljenju. Janjuš mi je nepojmljiv jer je bukvalno izgoreo od ljubomore i na procente i na fanove, o penthausu da ne pričam. Izgoreo je čak i na 101 ruzu... Stvarno je jadan s takvim ponašanjem.

Danas posle Boginjine podele budžeta veoma su me potresle Stanijine suze, jer znam koliko nju bole te stvari zbog kojih joj je ova mrtva hladna rekla da je folirant. Ne znam šta joj bi. Ne želim da poverujem da je u stanju da percipira toliko pogrešno stvari zbog ljubomore i sujete izazvane Stanijinim dobrim odnosom sa Anđelom?!

Kako komentarišeš sve učestalije svađe Stanije i Aneli, između kojih padaju teške reči i optužbe?

- Tu bih se potpuno složila sa Stanijinim mišljenjem da Anelinim rijaliti učešćem komanduje spolja njena sestra Sita. Sasvim sigurno su napravile dogovor da joj kroz čestitke koje svi dobijaju ona šalje smernice kako da se Aneli ponaša, koga da napada, s kim da se svađa. Stanijini procenti su upalili svitu napolju, signal je poslat da se krene u konačni okršaj za to čuveno prvo mesto? Šta drugo da mislim kad ona ne zamera Asminu reči koje je izgovorio za njihovu ćerkicu, ona ih zamera Staniji koja je milion puta, al' bukvalno, rekla da je samo ponovila ono što je on rekao. Tako da sve je jasno, Aneli napada Staniju samo zato što smatra da joj je ona glavni rival u borbi za titulu rijaliti pobenice ove sezone.

Kako komentarišeš uvrede Maje Marinković na tvoj račun zbog čeestitke koju si poslala Staniji za salvu? Pozvala je Takija da podnese tužbu protiv tebe.

- Što se tiče uvreda Maje Marinković, uopšte me ne pogađaju, verovali ili ne. Toliko su mi prizemne i banalne. Ja znam ko sam i šta sam i toliko sam ponosna na sebe što sam deo studijskog tima koji učestvuje u studijskim ispitivanjima lekova koji se koriste u lečenju karcinoma pluća, da prizemne uvrede na konto mog fizičkog izgleda jedne neobrazovane persone svakako ne mogu da me ponize i omalovaže, al' ni malo. A što se tiče tužbe, samo napred. Ja nisam glupa da izgovaram reči koje moje uši nisu čule, a napisala sam ih u čestitki iako sam veoma razmišljala da li je momenat zato što je u pitanju bila slava. Presekla sam samo iz razloga što mi se Maja smučila sa svojim pokušajima da Staniju napravi lažovom, a verujte da nije.

Da li ti se dopada pravac u kom se razvija druženje Stanije i Anđela? Da li misliš da bi bili dobar spoj?

- Što se Anđela tiče, imam utisak da je dobar momak, fin, kulturan, lepo vaspitan. Dopadaju mi se njihovi neobavezni razgovori o fitnesu i lepom životu koji oboje imaju van rijalitija. Dakle, što se mene tiče, neka se druže, nemam ništa protiv. Ne verujem da će njihov odnos u rijalitiju da preraste u nešto više od toga. A ako i preraste, Stanija ima svu moju podršku da bude srećna i ispunjena.

Autor: D. T.