Kleo mi se tri godine da se nije čuo sa njom: Aneli i Asmin saterani u ćošak, krenuli da iznose detalje iz svog odnosa, Stanija šokirana novim saznanjima (VIDEO)

Razotkrivanje!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', sa Milanom Miloševićem, podigao je Nenada Macanovića Bebicu kako bi prokomentarisao jučerašnje procente na izbacivanju.

- Mene to ne kompleksira. Nikada me to nije zanimalo. Ovi procenti, ako je bio samojedan dan glasanja.. Luku najviše interesuju procenti. Ljudi tako Asmina vide kad su ovako glasali za nas - rekao je Bebica.

- Ja od večeras mogu da j*bem mamu Asminu, Maji.. Ovaj mu na veridbi bio glavni gost. Ova budala se prima, biće peti, šesti - rekao je Ivan.

- Šta je pokazalo Asminovih 25 % ? - pitao je Milan Bebicu.

- Ono što ga je obeležilo sa ulaskom u odnos sa Majom. Vređanje Aneli kao majke, njegovog deteta. Tako ga narod vidi kao oca - rekao je Bebica.

- A kako komentarišeš to što su Aneli i Asmin pričali koliko Stanija zarađuje? - pitao ga je Milan.

- To nisam znao, te stvari nisu normalne - rekao je Bebica.

- Pre ulaska u sedmicu on je meni pričao, ona ima para, mi ćemo živeti.. Ja se ne sećam da sam to spomenula pre par dana. Govorio je da ona zarađuje, Melvida mi je govorila da je ona bogatašica kako bi mene ponizila - ispričala je Aneli.

- Mnoge stvari se vraćaju na ono dogovor - dodao je Bebica.

- Nema ni jedna prepiska između mene i Aneli da bih se ja pomirio sa niom dok sam sa Stanijom. ponovo dolazi na ono moje da je ona znala za nas dvoje. Ja sam dete video u maju poslednji put - rekao je Asmin.

- On je mene svako jutro zvao kad je ona išla na jogu - dodala je Aneli.

- Ja i ona smo sedeli kod Biljane i Dukija, on je imao kredita 4-5-6 miliona eura, ona je tada bila protiv toga. Ona priča gluposti - rekao je Asmin.

- On i Monio, Rumun, zajedno su otvorili firmu koju je otvorio na mene. On je plaćao mesečno, međuvremenu je dovodio da se plaća bazen. Trebao je platiti trista hiljada, meni je bilo čudno zašto oprema kuću koju još nismo otplatili. Opremili smo kuću. Plaćano je preko firme, kupovali smo. Ja tada nisam radila - rekla je Aneli.

- Ona uopšte nije bila tu kada sam opremao kuću - dodao je Asmin.

- On je birao drugi život, plaćao je po 7-8 hiljada eura Lamba da samo stoji ispred kuće - rekla je Aneli.

- Zadnja naša poruka je 18. ili 20. avgust. Vređala me je da je zvala finansijsku inspekciju, rekla je da će mi uništiti život. Tražila mi je 6.000 eura za stan, a pre toga sam joj poslao 5.000 eura za dete. Ucenjivala me je za pare. To je bilo 2022 kada je bila na afteru, to mi je i njena mama priznala. Imam i poruke od Grofice da je normalno da je ona na afterima - rekao je Asmin.

- Kleo mi se tri godine da se nije čuo sa njom - rekla je Sanija.

