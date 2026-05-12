Mama, ako možeš samo... Viktor Gagić potpuno uništen zbog Minine izdaje, na IVICI SUZA SE OBRATIO MAJCI! (VIDEO)

Slomljen kao nikad do sad.

Viktor Gagić je ovog jutra porazgovarao sa Muratom o svojoj propaloj vezi sa Minom Vrbaški, koja je sinoć definitivno okončana.

- Ja sam ustao otvoreno i na novinarima rekao da joj ne verujem. I baš zbog ovoga nisam ni hteo da ulazim u vezu s njom, na početku, nisam je shvatao ozbiljno, dugo je ovde - rekao je Viktor.

- Promenilo se sve, nije kao pre sad je mirnija - naveo je Murat.

- Htela je ona juče haos, ali ja sam bežao, išla je za mnom, nije mi dala da se povučem. Ja ako krenem da pravim haos razlupaću celu kuću, ovi ovde glumataju. Zamisli ova mentolka (Boginja) koja meni kaže da ja igram rijaliti, a ona Filipa u hotel. Ušao sam u odnos iskreno, svaki put smo mirno rešavali probleme, da se ne blamiramo, da nema problema klipova, ali ne vredi i kako mi se vratilo. Niko nije smeo da joj pisne od mene kad je bila sa mnom. A ona me lagala sve vreme, skočio sam na dečka, mogao sam kući da odem. Ona mene pet meseci ovde laže, klela se u brata. Klela se u brata da nije istina to za srce, a Milan juče rekao da je istina - rekao je Viktor.

- Mama, ako možeš sad za Mikijev rođendan pošalji mi jednu čestitku, ako možeš samo da napišeš "volim te", i ne brinite se, prolazio sam i gore - dodao je Gagić.

