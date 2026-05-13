Sad stvarno nema dalje: Teodora spremila Bebicu da je brani od Anelinih napada da je muvala Filipa! (VIDEO)

On će pristati na sve!
Teodora Delić ogovarala je Aneli Ahmić zbog ljubomornih scena koje je sinoć pravila Filipu Đukiću. Ona je spremila i svof dečka Nenada Macanovića Bebicu da je brani od napada da je sinoć flertovala sa Đukićem.
- Je l' treba da se nabijem u ćoška? Zna se da uvek igram na bini, a kad je DJ pustio Harli i Džoker sklonila sam se kod dečka, ali da ne bi bilo da ja provociram. Meni je Nenad rekao da je video sve i da će on da ispriča kako ga je ona vukla, samo jer sam ja igrala tu. Nenad je video, a oni mogu da pričaju priče koje njima odgovaraju. Ja sam samo đuskala - govorila je Teodora, a Boginja je podržavala sve što je ona pričala.
- Ona je imitirala Maju Marinković - dodao je Dača.
- Nisam primetila, bila sam raspoložena i igrala ono moje iz kuka - rekla je Teodora.
Autor: A. Nikolić