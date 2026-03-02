Šta bi bilo da je otišao kući? Teodora konačno pitala Filipa da li bi bio sa njom u vezi da nema Bebice (VIDEO)

Sve karte na sto!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Šta misliš da bi se desilo između nas da je Nenad one noći otišao kući? - pitala je Teodora.

- Pa ne znam, možda bismo ušli u vezu. Ne znam kako bismo funkcionisali. To nikad nećemo saznati. Ako Bebica i ti izgladite odnose da li misliš da ima perspektivu ako nisi dobra sa njegovim roditeljima i on sa tvojim? - rekao je Đukić.

- Nema, jedino da se desi neko čudno i padne pomirenje. Poznajem moju majku, ona to nikad ne bi mogla - govorila je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić