Šta bi bilo da je otišao kući? Teodora konačno pitala Filipa da li bi bio sa njom u vezi da nema Bebice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve karte na sto!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

Da li bi izbrisao ovo što smo imali? Teodora od Filipa želi sve odgovore o njihovom odnosu, njega zanima da li će joj Bebica praviti haos (VIDEO)

- Šta misliš da bi se desilo između nas da je Nenad one noći otišao kući? - pitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ne znam, možda bismo ušli u vezu. Ne znam kako bismo funkcionisali. To nikad nećemo saznati. Ako Bebica i ti izgladite odnose da li misliš da ima perspektivu ako nisi dobra sa njegovim roditeljima i on sa tvojim? - rekao je Đukić.

Otkrila mu sve detalje: Teodora priznala Filipu kako je Bebica podnosio njihovu "Gledamo se" aferu (VIDEO)

- Nema, jedino da se desi neko čudno i padne pomirenje. Poznajem moju majku, ona to nikad ne bi mogla - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

