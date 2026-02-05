DOLAZIM DO ZAKLJUČKA DA JE IMAO NEKI PLAN: Kačavenda priznala da joj jedna sumnja u vezi Janjuša izaziva šokiranost! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Milena Kačavenda porazgovarala je sa Drvetom mudrosti o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Da li bih mogla da čujem jednu pesmu? - upitala je Milena.

- Ako mi kažeš jednu tajnu - reklo je Drvo.

- Jovana pevačica mi je rekla neke stvari. Rekla mi je da je Janjušev kum objavio neke poruke u kojima Janjuš govori da sam ja već odlepila za njim ''baba se primira'' da tako glase. Rekla mi je da je Zolin novogodišnji klip bio takac, da bi mene ''izgasirao'' da ja odlepim za Janjušem. Dolazim na to da je on imao neki plan. Ovo nikome nisam rekla - kazala je Milena.

- Prihvata se ta tajna. Koju pesmu želiš? - upitalo je Drvo.

- ''Svitanje'' Emina Jahović - rekla je Milena.

Autor: S.Z.