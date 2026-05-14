OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Apolon sa Zvezdare na Lukinoj meti, ne prestaje da se ORI u Beloj kući (VIDEO)

Jedno pitanje je sve promenilo!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi odgovorila na pitanje.

- Šta te je najviše razočaralo kod Anđela? - glasilo je pitanje.

- Što ide po intervjuima i pričs da nisam bila takva. Puno gora sam bila na početku, kada su bile sveže svađe sa Asminom. Nikada nije stao iza mene, nije me nikada ni odbranio, nisam ja to ni tražila. Radim na svom ponašanju. Strepim od pitanja, suzdrđavam se. Poslao je mene nakon svega u izolaciju. Povredilo me je to što je rekao na intervjuu - rekla je Aneli.

- Zamisli mene kako je povredilo kada si rekla da sam otpadalk - dodao je Anđelo.

- Prešaltao si se na Staniju - rekla je Aneli.

- Ko god da bude preko puta tebe, tebe bih nominovao - rekao je Anđelo.

- Sram te bilo, ja tebi nikada to ne bizh uradila - rekla je Aneli.

- Aneli ti si zbog dva pitanja pravila haos, skidala bubice.. Kad si imala haos sa Asminom, izletela si iz emisije - podsetio ju je Anđelo.

- Zašto onda pričaš sa mnom u Odabranima? - pitala ga je Aneli.

- Ti dobacuješ. Je l' sam ja tvoj zakleti neprijatelj da ne smem da progovorim sa tobom? - rekao je Anđelo.

- Ti zabavljaš publiku najviše napolju - umešao se Luka.

- Što se tiče Aneli, ovo je pitanje za nju. Ona je ta koja je mene uvredila. Ja se nisam prešaltao ni na čiju stranu. Uvek ću komentarisati onako kako mislim da treba. Nemoj da mi dobacuješ u odabranima i preko cele sobe. - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović