Te poruke mogu da budu montirane! Vendi pozvala Daneta (70) da dođe u emisiju UŽIVO, ni pored dokaza ne veruje da je Sofija bila sa njim! (VIDEO)

Pevačica Vesna Vukelić Vendi bila je gost emisije ''Pitao BiH za druga'' i tom prilikom u potpunosti je zasuzela stranu Sofije Janićijević nakon što je svetlost dana ugledala njena afera sa 41 godinu starijim muškarcem Danetom, a onda ga je pozvala da dođe u emisiju uživo.

- Taj poljubac je mačiji kašalj u odnosu na Pecu Vijagru recimo, koji je ostavio ženu, dožiceo havariju izblamiran, ostavio i 50 evra. Mnogo je uverljivija ta priča, nego ova. Možda se nešto desilo sa Sofijom i njim. Ovde je atak na Sofiju koja treba da se razapne zbog jednog poljupca. Taj čovek mora da se pojavi sa dokazima. Imamo druge, grozne slučajeve i nikakva se hajka ne diže. Ovde je pucanje u devojku koja zaista voli Terzu. Ona je opsednuta sa njim da je to neverovatno. Ona sve vreme krvari za Terzom i ne može da shvati kako je on poverovao tu priču odjednom. Daneta jedno možemo da spakujemo u sezonu. Nemoguće da neko čim izađe upozna Daneta iste noći. Oni su imali mesec dana aktivnog druženja. Ua dva meseca čovek koji zna da je to bila velika ljubav sa Terzom, bila je spremna da bude kamenovana... Terza je za nju idealan, oni su se našli. Ona mu odgovara kao smirena osoba, po istom šablonu kao što Janjušu odgovara Vanja. Ona je samo trebala da bude mnogo mudrija, da pusti Terzu da se istutnja sa drugim ženama - rekla je Vendi, pa dodala:

- Umesto da radi na sebi, da izbacuje ljigavost iz sebe i otrove, ona smišlja priče i daje autogolove, bavi se Sofijom. Zamislite kad bi sad slikali svakoga sa kim se ljubi. Kao da je 30 godina bila u svinger klubu i razvela 3000 ljudi. Vidi se da je neki zli klju, koji pokušava da doše do ovoga, do raskida. Samo toj osobi koja je osmislila priču ide u korist. Kad Dane bude došao ovde i ispričao svoju priču, a ne da se krije i da pere ruke. Te poruke mogu da budu montirane. Za mene je jedini dokaz kad dođe ovde, sedne i ispriča. To je jedino merilo! Mi pričamo priču bez ključnog svedoka - rekla je Vendi.

Autor: A.Anđić