Ne shvata težinu svojih laži: Mina ubeđena da se Viktoru svidela Stanija, on joj ponovo natrljao na nos laganje (VIDEO)

Au!

Mina Vrbaški počela je da Viktoru Gagiću prebacuje komunikaciju sa Stanijom Dobrojević.

- Komentarisali su da jedeš njen čips i da se ona neće ljutiti. Tebi imponuje kad se ona tebi obraća - rekla je Mina.

- To rade one, a ne ja. Ja koju muvam tu i smuvam - rekao je Viktor.

- Rekao si da nećeš ostati sam do kraja - rekla je Mina.

- Ti ćeš biti ta koja će na kraju završiti sa nekim. Videćemo za dva meseca ko će biti s kim. Ti si me lagala, a meni je stalo - rekao je Viktor.

- Lagala sam te jer sam se plašila kako ćeš reagovati. Ti znaš da nisam bila lažna i da su emocije moje prema tebi stvarne. Juče si rekao da sam bezdušna osoba, ali ja to nisam. Ja tebe i dalje volim i voleću te. Pokazaću ti da mi je i dalje stalo do tebe. Nemoj da ti je ponos veći - rekla je Mina.

- Kakav ponos? Opet isto radiš?! Prelazio sam ti preko svega. Nemoj lagati, ti opet lažeš - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić