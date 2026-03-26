Dopisivala si se sa bivšim momkom: Janjuš natrljao Aneli prošlost na nos, ubeđen da hoće da napravi žrtvu od sebe preko Anitine trudnoće (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Ivana Marinkovića.

Šta je problem što se Aneli oseća loše? Šta bi bilo da je Jelena ostala trudna sa Rajačićem onda?

- I meni bi bilo neprijatno. Kod Aneli je problem što ja procenjujem da li ona to radi jer je stvarno tako ili da ubere poene. Problem je što ja Aneli ne verujem u tome - rekao je Ivan.

- Najjači je ovaj Ivan. Ja verujem da on sad čuje da je Jelena trudna ne bi mu bilo okej. To je bilo verovatno stanje šoka. Ja sam to znala, bilo je pitanje samo dana, ali sam se neprijatno osećala. Ivan se opet uhvatio moje knedle u grlu, a sad priča drugu priču. On je čuo kad sam DRagani rekla da mi je bilo čudno i za Marinka kad sam čula da če dobiti dete. Svi oni bi se pronašli, verovatno bi drugačije reagovali. Verujem da je i Anitinom bivšem šok - rekla je Aneli.

- U normalnim odnosima možda bi bilo prirodno da ti bude ovakva reakcija. S obzirom da je vaš odnos bio kataklizma i da si se ti dopisivala sa bivšim momkom - rekao je Janjuš.

- I ja bih imala knedlu u grlu da mi muž nakon četiri godine od razvoda napravi dete. Oni su živeli ipak zajedno i kratak je period od raskida - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić