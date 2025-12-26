Ne zna gde su njegove emocije: Bora hoće da se ogradi od muvanja sa Ivom, ubeđen da će mu se Anastasija vratiti (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom se Bora Santana muva sa Ivom Stupar.

- Ja nisam sa njim, može da radi šta hoće - rekla je Anastasija.

- Anastasija i Bora su stvarno zaljubljeni. Da je trebalo nešto bi se desilo između nas - rekla je Iva.

- To je bilo u nedelju i ona zna za tu priču. Mi nismo zajedno sad, a posle jesmo... Dva dana nismo bili zajedno. Ona ne zna šta hoće, neću da pričam šta je njoj u glavi. Ona ima momke u spoljnom svetu - rekao je Bora.

- On je rekao da će da batali priču sa Anastasijom jer mu se sviđa Iva - rekla je Advokatica.

