Mesec dana su živeli zajedno, ne sprdajte me: Anita misli da Aneli preko njene trudnoće pravi žrtvu od sebe! (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji i urednici Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Anitu Stanojlović koja je odmah žestoko oplela po Aneli Ahmić.

- Meni je ovo bila sprdnja, a ovo nije za sprdnju. Mislim da Aneli koristi situaciju da pravi žrtvu od sebe, kao što koristi svaku situaciju. To je kao Luka je nju ostavio i meni napravio dete, a živeli su zajedno... Oni su mesec dana živeli zajedno, ne sprdajte me - rekla je Anita.

- Kako će tvoja majka da podnese? - dodao je Santana.

- Kad sam prvi put bila trudna bila je mnogo gora situacija i to je prihvatila. Mislim da dete nije problem, samo zato što je u rijalitiju. Ja imam dva brata i mislim da problem neće biti. Luka i ja smo se dogovorili da nećemo da verujemo ni u jednu informaciju iz spoljnog sveta. Ako treba da dođe do susreta neka bude ovde oči u oči - pričala je Anita.

- Kako ocenjuješ Janjuševu presudu? - pitao je Bora.

- Meni je to nenormalno, slušala sam i Anđela kao da bi prihvatio... Ja trudna da se venčavam ili Luka da ide... Nosim dete u sebi, a da gledam kako se on venčava sa drugom ženom - govorila je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić